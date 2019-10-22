Сейв вратаря «Манчестер Сити» признан лучшим в девятом туре АПЛ

Вратарь спас команду после удара головой с близкого расстояния во втором тайме выездной встречи против «Кристал Пэлас» (2:0). В пятерку лучших также вошли сейвыв исполнении Джордана Пикфорда («Эвертон»), Бена Фостера («Уотфорд»), Мартина Дубравки («Ньюкасл») и Уэйна Хеннесси («Кристал Пэлас»).