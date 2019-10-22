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16:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Изображавший муки после столкновения футболист внезапно «исцелился»

Чилийский полузащитник «Ботафого» Леонардо Валенсия поучаствовал в курьезном эпизоде в матче чемпионата Бразилии против «ССА Масейо». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Globoesportecom.

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Источник: AP 2019

28-летний хавбек упал на газон после столкновения с соперником. Валенсия продолжал изображать травму до тех пор, пока мяч не полетел в его сторону. Тогда он вскочил и поддержал атаку команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча закончилась победой «Ботафого» со счетом 2:1.

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