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17:57 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист оформил дубль в европейском чемпионате

Бывший полузащитник молодежной сборной Казахстана Демият Сламбеков забил два мяча в очередном туре первого дивизиона чемпионата Литвы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Хегельман Каунас», в котором выступает 22-летний казахстанец, в родных стенах разгромил «Жальгирис Б» со счетом 8:1. Сламбеков отличился на 30-й и 87-й минутах.

После этой победы «Хегельман Каунас» закрепился на седьмом месте из пятнадцати команд. В рамках последнего тура клуб Сламбекова 27 октября встретится с «Минией», занимающей девятое место в турнирной таблице.

В конце июня казахстанский футболист перешел в нынешнюю команду из «Стумбраса», в котором играл несколько месяцев и забил три мяча за дублирующий состав.

В своем первом же матче за «Хегельман» Сламбеков забил гол с центра поля. В команде он выступает под 23-м номером и играет на позиции центрального атакующего полузащитника.

По окончании текущего сезона футболист может перейти в один из клубов высшего дивизиона чемпионата Литвы, которые выразили в нем свою заинтересованность.

Последним клубом Сламбекова в Казахстане был талдыкорганский «Жетысу». До этого футболист выступал за кокшетауский «Окжетпес» и столичный «Байтерек». Стабильно вызывался в молодежную сборную Казахстана в отборочном цикле чемпионата Европы-2019.

Сламбеков является воспитанником бразильской академии «Оле Бразил», куда отправился в юном возрасте.

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