«Реал» отказал «Арсеналу» в выкупе Себальоса

Как сообщает El Desmarque, «канониры» сделали «сливочным» предложение о выкупе 23-летнего футболиста за £ 25 млн (€ 29 млн), однако «Королевский клуб» ответил отказом.



Ранее сообщалось, что Себальос не хочет возвращаться в «Реал» по истечении аренды следующим летом. Более того, по информации СМИ, хавбек уже связался с президентом «сливочных» Флорентино Пересом и попросил его оформить трансфер в «Арсенал».



Себальос перешёл в «Реал» в 2017 году из «Бетиса». Мадридцы заплатили за него € 16,5 млн.



В нынешнем сезоне Даниель принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи.