Неймар пропустил ровно половину матчей «ПСЖ» с момента перехода за € 222 млн

Таким образом, как сообщает ESPN в «Твиттере», 27-летний бразильский футболист к настоящему моменту пропустил столько же встреч парижского клуба, сколько и сыграл — 63.



Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн. В дальнейшем СМИ неоднократно сообщали, что форвард не чувствует себя счастливым в команде и хочет её покинуть. Главными претендентами на игрока назывались мадридский «Реал» и «Барселона», однако переход так и не состоялся.



В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 5 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 4 гола.