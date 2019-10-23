Неймар пропустил ровно половину матчей «ПСЖ» с момента перехода за € 222 млн
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не смог принять участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:0).
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не смог принять участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:0).
Таким образом, как сообщает ESPN в «Твиттере», 27-летний бразильский футболист к настоящему моменту пропустил столько же встреч парижского клуба, сколько и сыграл — 63.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн. В дальнейшем СМИ неоднократно сообщали, что форвард не чувствует себя счастливым в команде и хочет её покинуть. Главными претендентами на игрока назывались мадридский «Реал» и «Барселона», однако переход так и не состоялся.
В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 5 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 4 гола.