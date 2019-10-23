Бекхэм представил проект стадиона стоимостью $966 млн для своего клуба
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Видео проекта стадиона и всего комплекса опубликовано в аккаунте Бекхэма в Instagram. Как сообщает Guardian, общая стоимость проекта составит 966 миллионов долларов. Строительство комплекса с ареной на 26 тысяч человек планируется завершить к 2022 году.
Кроме стадиона в комплекс входят общественный парк, зеленые зоны, рестораны, магазины, офисные здания, гостиница, тренировочные поля и другие объекты.
«Интер Майами» был официально включен в состав MLS в 2018 году. Клуб начнет выступать в лиге в 2020 году. До введения в эксплуатацию новой арены «Интер Майами» будет играть на стадионе «Локхарт» в