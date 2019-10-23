Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Факел
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Мордовия
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Луч
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки
Армавир
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Чайка
Футбол. Еврокубки
19:55
РБ Лейпциг
Зенит
Футбол. Еврокубки
19:55
Аякс
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Генк
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
9Успех российских фигуристов на Skate America
12Второй хет-трик Дзюбы в чемпионате и самый крупный разгром Карпина
12:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бекхэм представил проект стадиона стоимостью $966 млн для своего клуба

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм представил проект многоцелевого комплекса со стадионом для клуба главной футбольной лиги США и Канады (MLS) «Интер Майами», который создан при его участии.

Наверх

Видео проекта стадиона и всего комплекса опубликовано в аккаунте Бекхэма в Instagram. Как сообщает Guardian, общая стоимость проекта составит 966 миллионов долларов. Строительство комплекса с ареной на 26 тысяч человек планируется завершить к 2022 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме стадиона в комплекс входят общественный парк, зеленые зоны, рестораны, магазины, офисные здания, гостиница, тренировочные поля и другие объекты.

«Интер Майами» был официально включен в состав MLS в 2018 году. Клуб начнет выступать в лиге в 2020 году. До введения в эксплуатацию новой арены «Интер Майами» будет играть на стадионе «Локхарт» в Форт-Лодердейле.

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Ты знаешь, кто мой папа? Роскошная жизнь дочери экс-президента 'Спартака'
«Локомотив» сыграл хитро. Что говорят о матче в Италии
Нью-Йорк продолжает идти на дно. В болото засосало даже Панарина
Матч «Барселона» — «Реал Мадрид» официально перенесен на декабрь
Два вратарских ляпа и гол Овечкина помогли «Вашингтону» победить
На вратаря «Шахтера» нашло затмение. Обзор Лиги чемпионов
Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
Капелло назвал Гилерме виновным в голе в матче с «Ювентусом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь