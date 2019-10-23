Перенесенный матч чемпионата Испании по футболу «Барселона» — «Реал» пройдет 18 декабря

На прошлой неделе в Каталонии началась всеобщая забастовка. В рамках стачки проходят десятки акций в разных городах региона. Помимо шествий и манифестаций участники забастовки перекрывают дороги в автономии. Участники забастовки протестуют против вердикта Верховного суда Испании по делу региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года.

В чемпионатах Испании «Реал» и «Барселона» провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 242 матча во всех турнирах, «Барселона» одержала 96 побед, «Реал» выиграл в 95 встречах, еще 51 игра завершилась ничейным результатом. В прошлом сезоне «Барселона» выиграла у «Реала» обе встречи в чемпионате страны (5:1 — дома, 1:0 — в гостях), а также победила мадридский клуб по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка страны (1:1 — дома, 3:0 — в гостях).