Ковача могут уволить из «Баварии» после ухода Хенесса
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач может быть уволен после ухода президента мюнхенского клуба Ули Хенесса.
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач может быть уволен после ухода президента мюнхенского клуба Ули Хенесса.
67-летний функционер покинет свой пост после новых выборов, которые пройдут 15 ноября, сообщает Sport.de.
Хенесс поддерживал Ковача, несмотря на критику хорватского специалиста, в то время как председатель правления клуба
После восьми туров «Бвараия» набрала 15 очков и занимает третье место в чемпионате Германии.