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13:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ковача могут уволить из «Баварии» после ухода Хенесса

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач может быть уволен после ухода президента мюнхенского клуба Ули Хенесса.

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Источник: Reuters

67-летний функционер покинет свой пост после новых выборов, которые пройдут 15 ноября, сообщает Sport.de.

Хенесс поддерживал Ковача, несмотря на критику хорватского специалиста, в то время как председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, наоборот, хотел бы сменить тренера. Румменигге хочет пригласить в клуб бывшего главного тренера «Лейпцига» Ральфа Рангника.

После восьми туров «Бвараия» набрала 15 очков и занимает третье место в чемпионате Германии.

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