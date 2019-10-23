Ковача могут уволить из «Баварии» после ухода Хенесса

Хенесс поддерживал Ковача, несмотря на критику хорватского специалиста, в то время как председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, наоборот, хотел бы сменить тренера. Румменигге хочет пригласить в клуб бывшего главного тренера «Лейпцига» Ральфа Рангника.