СМИ: Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию»

Источник: Reuters

Как передает издание, интерес немецкого клуба к 56-летнему специалисту, который на данный момент работает экспертом на английском телевидении, связан с нестабильными результатами команды под руководством швейцарца Люсьена Фавра.

Сообщается, что Моуринью готов к назначению и уже изучает немецкий язык.

После восьми туров «Боруссия» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 15 очков. Лидером чемпионата Германии является мёнхенгладбахская «Боруссия», набравшая 16 очков. В Лиге чемпионов после двух туров в группе F «Боруссия» набрала 4 очка, столько же у испанской «Барселоны», у итальянского «Интера» и чешской «Славии» (Прага) по одному очку. В третьем туре «Боруссия» на выезде встретится с «Интером» в среду, начало встречи в 22:00 мск.