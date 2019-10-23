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16:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию»

ТАСС, 23 октября. Португальский специалист Жозе Моуринью ведет переговоры с дортмундским футбольным клубом «Боруссия». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на немецкое издание Sport Bild.

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Источник: Reuters

Как передает издание, интерес немецкого клуба к 56-летнему специалисту, который на данный момент работает экспертом на английском телевидении, связан с нестабильными результатами команды под руководством швейцарца Люсьена Фавра.

Сообщается, что Моуринью готов к назначению и уже изучает немецкий язык.

После восьми туров «Боруссия» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 15 очков. Лидером чемпионата Германии является мёнхенгладбахская «Боруссия», набравшая 16 очков. В Лиге чемпионов после двух туров в группе F «Боруссия» набрала 4 очка, столько же у испанской «Барселоны», у итальянского «Интера» и чешской «Славии» (Прага) по одному очку. В третьем туре «Боруссия» на выезде встретится с «Интером» в среду, начало встречи в 22:00 мск.

В декабре 2018 года Моуринью ушел из «Манчестер Юнайтед», под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский «Порту», итальянский «Интер», английский «Челси» и испанский «Реал». Он является двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В начале 2017 года УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейских футбол.

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