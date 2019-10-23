СМИ: «Реал» заинтересован в трансфере футболиста «Баварии» Левандовского

По информации телеканала, в сделке может участвовать сербский нападающий «Реала» Лука Йович, перебравшийся в испанский клуб летом текущего года, а также валлийский форвард Гарет Бэйл, выступающий за «Реал» с 2013 года.

В текущем сезоне 31-летний Левандовский забил 18 мячей в 13 матчах во всех турнирах и возглавляет список бомбардиров чемпионата Германии с 12 голами в активе. Йович в девяти матчах этого сезона голами не отметился, на счету Бэйла семь встреч, в которых он забил два гола и отдал две голевые передачи.