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18:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Реал» заинтересован в трансфере футболиста «Баварии» Левандовского

ТАСС, 23 октября. Испанский футбольный клуб «Реал» намерен подписать в зимнее трансферное окно нападающего немецкой «Баварии» Роберта Левандовского. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал El Chiringuito.

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Источник: AFP 2019

По информации телеканала, в сделке может участвовать сербский нападающий «Реала» Лука Йович, перебравшийся в испанский клуб летом текущего года, а также валлийский форвард Гарет Бэйл, выступающий за «Реал» с 2013 года.

В текущем сезоне 31-летний Левандовский забил 18 мячей в 13 матчах во всех турнирах и возглавляет список бомбардиров чемпионата Германии с 12 голами в активе. Йович в девяти матчах этого сезона голами не отметился, на счету Бэйла семь встреч, в которых он забил два гола и отдал две голевые передачи.

«Реал» после девяти туров идет вторым в чемпионате Испании, набрав 18 очков.

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