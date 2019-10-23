СМИ: Базур нагрубил Слуцкому на тренировке «Витесса»

Как отмечает издание, на тренировочном занятии в среду произошел конфликт между Базуром и форвардом Джеем-Роем Гротом, из-за чего другими игрокам пришлось вмешаться. Базур был удален с тренировки и, по словам присутствовавших там болельщиков, пригрозил Гроту, что «достанет его в раздевалке.» Также он грубо высказался в адрес Слуцкого, отметив, что «не хочет играть» в его команде.