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19:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Базур нагрубил Слуцкому на тренировке «Витесса»

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Полузащитник нидерландского футбольного клуба «Витесс» Ришедли Базур нецензурно выругался в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого на тренировке, сообщает foxsports.nl.

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Источник: AFP 2019

Как отмечает издание, на тренировочном занятии в среду произошел конфликт между Базуром и форвардом Джеем-Роем Гротом, из-за чего другими игрокам пришлось вмешаться. Базур был удален с тренировки и, по словам присутствовавших там болельщиков, пригрозил Гроту, что «достанет его в раздевалке.» Также он грубо высказался в адрес Слуцкого, отметив, что «не хочет играть» в его команде.

Базур перешел в «Витесс» из немецкого Вольфсбурга летом нынешнего года. В составе команды из Арнема он забил два гола в девяти матчах национального чемпионата.

Экс-тренер сборной России и ЦСКА Слуцкий возглавляет «Витесс» с 2018 года.

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