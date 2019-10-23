«Манчестер Сити» планирует построить стадион за € 350 млн для матчей НБА и боёв

Источник: AP 2019

По данным источника, арену планируется построить рядом с клубным стадионом «Этихад». Городской совет Манчестера и большинство жителей района уже одобрили данный проект.

Планируется, что вместимость стадиона составит 21 тыс. мест. Строительство арены займёт около трёх лет.

В последние годы руководство «Манчестер Сити» потратило около € 460 млн на инвестиции в район, где находится клубный стадион.