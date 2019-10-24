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09:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Витессе» скандал. Что за футболист ругается со Слуцким

Российский специалист повздорил со своим игроком Ришедли Базуром?

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Казалось, что у «Витесса», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, все прекрасно. Команда после десяти туров идет вровень с ПСВ и всего на три очка отстает от лидирующего «Аякса». Сам Слуцкий в последнее время активно общается с местной прессой, много шутит и производит впечатление довольного человека. Но на тренировках, как удалось выяснить голландскому изданию AD, кипят страсти.

Что случилось?

На утреннем занятии 23-летний полузащитник Базур «зарубился» с партнером по команде Джеем-Роем Гротом. Слуцкий пресек их диалог и отправил первого в раздевалку. Но Базура это только раззадорило. Сначала он сказал одноклубнику, что разберется с ним после тренировки, а коучу на эмоциях заявил: «Отвали, я не хочу играть за твою команду».

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Интересно, что в «Виттесе» практически сразу подтвердили конфликт, у которого было несколько сторонних свидетелей. При этом не уточнили, будут ли применены к игроку санкции.

Базур уже конфликтовал со Слуцким

В августе перед игрой 4-го тура с «Хераклесом» Слуцкий и Базур сцепились в тренажерном зале. AD утверждает, что игрок что-то долго выговаривал тренеру. Однако после голландец появился в основном составе и провел всю игру. После встречи он также что-то сказал Слуцкому, который остался недоволен его действиями.


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Предполагается, что наказание игрока постигло в следующем туре — во встрече с АЗ. Базур начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену во втором тайме. Хавбек вроде бы принес извинения, конфликт удалось уладить.

Кто такой Базур?

В нынешнем сезоне он основной игрок команды Слуцкого. Ришедли выходил на поле в 9 из 10 матчах, во всех случаях, кроме поединка с АЗ, он появлялся в старте. В то же время он не раз говорил, что недоволен позицией, на которой его использует тренер. Базур предпочитает атаку, но вынужден действовать в опорной зоне.

В 2016 году талантливого выпускника академии «Аякса» за 12 миллионов евро приобрел «Вольфсбург». Но там не получилось — Базур не стал футболистом основы и поехал за практикой во вторую команду «Порту». Дальше аренда в «Утрехт» и переход в «Витесс» перед началом этого сезона. За три года трансферная стоимость Базура упала почти в 10 раз — сейчас она 2,5 миллиона евро.

В сборную футболиста перестали вызывать после неудачного опыта в Германии. Но теперь и в родной Голландии он делает все, чтобы туда никогда не вернуться.

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