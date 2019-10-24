Футболисты «Фламенго» разгромили «Гремио» и вышли в финал Кубка Либертадорес

На 42-й минуте нападающий «Фламенго» Бруно Энрике забил мяч и вывел свою команду вперед. Позже дублем отметился форвард Габриэль (47, 56). Завершили разгром голы защитников Пабло Мари (67) и Родриго Кайо (71). Первая встреча команд закончилась со счетом 1:1.

В финале «Фламенго» сыграет против «Ривер Плейта», который по сумме двух матчей переиграл «Бока Хуниорс» (2:1). Встреча состоится 23 ноября в городе Сантьяго (Чили).

В прошлом году «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» впервые в истории турнира играли друг против друга в финале. Первый матч тогда завершился вничью со счетом 2:2, а ответная встреча несколько раз переносилась. Сначала причиной отмены матча стала погода, а позже — беспорядки, которые устроили фанаты «Ривер Плейта», забросавшие камнями автобус с футболистами «Бока Хуниорс». После этого игру решено было провести в Мадриде на домашнем стадионе «Реала», где «Ривер Плейт» в дополнительное время оказался сильнее (3:1), став обладателем трофея.