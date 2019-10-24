Абрамович отклонил предложение о продаже «Челси» из Ближнего Востока
Владелец «Челси» Роман Абрамович ответил отказом на предложение о продаже клуба от консорциума с Ближнего Востока, утверждает The Telegraph.
Владелец «Челси» Роман Абрамович ответил отказом на предложение о продаже клуба от консорциума с Ближнего Востока, утверждает The Telegraph.
Абрамович испытывает проблемы с получением британской визы,
Российский бизнесмен, в случае продажи, намерен выручить за клуб не менее трех миллиардов фунтов стерлингов.