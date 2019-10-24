Эмери попросил болельщиков «Арсенала» потерпеть

— Когда я пришел в «Арсенал», то команды требовали стать более конкурентоспособной и боевитой, — приводит The Telegraph Эмери. Мы могли побеждать со счетом 1:0, но этого было недостаточно. Мы стали стремиться к проявлению креатива со стороны игроков. Думаю, с прошлого сезона начался прогресс. Мы иногда проводим классные матчи. Нужно терпение, у нас много новых игроков и молодежи.