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12:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эмери попросил болельщиков «Арсенала» потерпеть

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери отметил, что болельщикам команды необходимо потерпеть, поскольку канониры становятся более конкурентоспособными и часто проводят классные матчи.

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Источник: Reuters

— Когда я пришел в «Арсенал», то команды требовали стать более конкурентоспособной и боевитой, — приводит The Telegraph Эмери. Мы могли побеждать со счетом 1:0, но этого было недостаточно. Мы стали стремиться к проявлению креатива со стороны игроков. Думаю, с прошлого сезона начался прогресс. Мы иногда проводим классные матчи. Нужно терпение, у нас много новых игроков и молодежи.

После 9 туров АПЛ «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 15 очками.

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