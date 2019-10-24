«Наполи» предлагает Ибрагимовичу контракт до конца сезона с опцией продления

Источник: AP 2019

По данным источника, неаполитанцы предложили 38-летнему шведу, который станет свободным агентом зимой, подписать контракт до конца сезона. После этого стороны смогут продлить соглашение ещё на год.

Сам Златан рассчитывает подписать контракт до лета 2021 года на сумму в € 5 млн. «Наполи» пока предлагает € 1,5 млн за соглашение до конца сезона и ещё € 3 млн, если стороны продлят контракт на год.