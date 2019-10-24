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15:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Ювентус» включится в борьбу за Погба

«Ювентус» намерен вернуть полузащитника Поля Погба.

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Источник: AP 2019

Туринский клуб будет конкурировать с «Реалом» за трансфер хавбека «Манчестер Юнайтед» следующим летом, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Контракт 26-летнего француза с «МЮ» рассчитан до лета 2021 года. Погба заявил руководству английской команды, что не собирается продлевать соглашение.

Напомним, что в свое время Погба перешел в «Ювентус» именно из «МЮ». В Турине он провел несколько лет, после чего «Манчестер» выкупил его трансфер за 105 миллионов евро.

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