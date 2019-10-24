Источник: «Ювентус» включится в борьбу за Погба

Контракт 26-летнего француза с «МЮ» рассчитан до лета 2021 года. Погба заявил руководству английской команды, что не собирается продлевать соглашение.

Напомним, что в свое время Погба перешел в «Ювентус» именно из «МЮ». В Турине он провел несколько лет, после чего «Манчестер» выкупил его трансфер за 105 миллионов евро.