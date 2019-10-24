Аллах подтвердил отстранение футболиста за оскорбление Слуцкого
Технический директор арнемского «Витесса» Мо Аллах заявил, что полузащитник команды Ришедли Базур отстранен от тренировок, передает официальный сайт клуба.
Технический директор арнемского «Витесса» Мо Аллах заявил, что полузащитник команды Ришедли Базур отстранен от тренировок, передает официальный сайт клуба.
У футболиста произошел конфликт с главным тренером Леонидом Слуцким. Хавбек сообщил российскому специалисту, что не намерен играть под его руководством.
«В настоящее время Ришедли не является игроком команды. В дальнейшем мы обсудим произошедший инцидент. Мы не собираемся рассматривать вопрос о том, когда он вернется. Главное — спокойно готовиться к предстоящим матчам. Это наш приоритет», — сказал Аллах.