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19:01 (мск), источник: Газета.Ру

Аллах подтвердил отстранение футболиста за оскорбление Слуцкого

Технический директор арнемского «Витесса» Мо Аллах заявил, что полузащитник команды Ришедли Базур отстранен от тренировок, передает официальный сайт клуба.

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У футболиста произошел конфликт с главным тренером Леонидом Слуцким. Хавбек сообщил российскому специалисту, что не намерен играть под его руководством.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В настоящее время Ришедли не является игроком команды. В дальнейшем мы обсудим произошедший инцидент. Мы не собираемся рассматривать вопрос о том, когда он вернется. Главное — спокойно готовиться к предстоящим матчам. Это наш приоритет», — сказал Аллах.

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