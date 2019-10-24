Аллах подтвердил отстранение футболиста за оскорбление Слуцкого

У футболиста произошел конфликт с главным тренером Леонидом Слуцким. Хавбек сообщил российскому специалисту, что не намерен играть под его руководством.

«В настоящее время Ришедли не является игроком команды. В дальнейшем мы обсудим произошедший инцидент. Мы не собираемся рассматривать вопрос о том, когда он вернется. Главное — спокойно готовиться к предстоящим матчам. Это наш приоритет», — сказал Аллах.