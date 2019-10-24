Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию»
Португальский специалист Жозе Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию», сообщает журналист El Chiringuito TV Диего Плаза в Twitter.
Португальский специалист Жозе Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию», сообщает журналист El Chiringuito TV Диего Плаза в Twitter.
Отмечается, что бывший наставник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» хочет возглавить более амбициозный клуб.
После восьми туров чемпионата Германии «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда под руководством Люсьена Фавра отстает от лидирующей менхенгладбахской «Боруссии» на одно очко.