Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию»

Отмечается, что бывший наставник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» хочет возглавить более амбициозный клуб.

После восьми туров чемпионата Германии «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда под руководством Люсьена Фавра отстает от лидирующей менхенгладбахской «Боруссии» на одно очко.