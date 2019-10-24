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20:36 (мск), источник: Газета.Ру

Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию»

Португальский специалист Жозе Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию», сообщает журналист El Chiringuito TV Диего Плаза в Twitter.

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Источник: AP 2019

Отмечается, что бывший наставник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» хочет возглавить более амбициозный клуб.

Во время загрузки произошла ошибка.

После восьми туров чемпионата Германии «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда под руководством Люсьена Фавра отстает от лидирующей менхенгладбахской «Боруссии» на одно очко.

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