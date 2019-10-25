Усталость — не помеха чемпиону? Превью к 31-му туру КПЛ

Футбол. Премьер-лига. Тур 31

25 октября (пятница)

«Кайсар» — «Атырау»

Для идущих на шестом месте хозяев это рядовая игра, тогда как гости больше нуждаются в очках для продолжения борьбы за выживание. Несмотря на это, у кызылординцев более сбалансированный состав, что, в общем-то, и может сказаться на исходе встречи в их пользу. Тем более «нефтяники» пребывают не в лучшем расположении духа вследствие затянувшейся безвыигрышной серии из девяти игр. Если гостям и доведется выиграть, то только благодаря недооценке и бездарной игре «Кайсара».

В нынешнем сезоне команды встречались трижды. В первом туре «Кайсар» на своем поле уступил — 0:1, а в 22-м в гостях взял реванш со счетом 3:1. Кроме того, переиграл «нефтяников» в финале Кубка страны в дополнительное время — 2:1.

Всего между командами было проведено 35 игр, в которых кызылординский клуб одержал 12 побед при десяти ничьих и 13 поражениях с разницей мячей 37−39.

26 октября (суббота)

«Кайрат» — «Тобол»

Центральная игра тура. Алматинцам, несомненно, нужно выигрывать, чтобы не выбыть из чемпионской гонки. И думается, они со своей задачей справятся. Во-первых, у них более длинная скамейка. Во-вторых, показывают более содержательный футбол. Ну и в-третьих, им необходимо реабилитироваться перед болельщиками за проигрыш в предыдущем туре принципиальному сопернику — «Астане». Другое дело, что костанайцы постараются не ударить лицом в грязь и не подпустить к себе «Ордабасы», и все же у них шансов немного в предстоящей игре.

В текущем чемпионате команды обменялись гостевыми победами — в девятом туре «Кайрат» проиграл — 0:1, а в 19-м уже «Тобол» в родных стенах «сгорел» — 3:5. Вдобавок в четвертьфинале Кубка страны южане были биты — 1:5.



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Ранее стороны провели 57 очных встреч — 24 победы на счету «Кайрата» при 12 ничьих и 21 поражении с разницей мячей 88−76.

«Ордабасы» — «Иртыш»

Павлодарцы на выезде играют, мягко говоря, не очень хорошо. А тут еще игра с рвущимися на третье место шымкентцами. Фаворит в этой встрече очевиден, хоть многое зависит от настроя хозяев. Впрочем, южане в этом году не только не проигрывали «Иртышу», но и не пропускали: 2:0 и 1:0 в десятом и 20-м турах соответственно.

В «личке» лидирует «Иртыш», выигравший 23 матча при восьми мирных исходах и 19 неудачах с разницей мячей 67−49.

«Шахтер» — «Окжетпес»

Встретятся соседи по турнирной лестнице. Карагандинцы занимают восьмое место и всего на три пункта отстают от располагающихся на ступеньку выше синегорцев. То есть «горнякам» представится возможность сравняться с ними по набранным очкам, а это какой-никакой стимул сыграть в свою силу при решенных задачах на сезон закрепиться в середине таблицы. Ко всему прочему, команда Николая Костова еще не проигрывала кокшетаусцам — 2:2 в девятом туре и 1:0 в 19-м.

Да и прежде «Шахтер» играл лучше «Окжетпеса» — 24 победы в активе карагандинского клуба при 11 ничьих и пяти поражениях с разницей мячей 63−19.

27 октября (воскресенье).

«Жетысу» — «Тараз»

Талдыкорганский клуб — неудобный соперник для многих участников премьер-лиги, а для таразцев тем более. В последних четырех турах семиреченцы одержали три победы при одной ничьей, что позволило им закрепиться на пятой позиции. Южане, кстати, также не проигрывают в четырех встречах кряду, вот только в отличие от «Жетысу» трижды сыграли вничью при одном выигрыше и остались на десятом месте. Избежать переходных игр им вряд ли удастся, но в то же время должны постараться сохранить дистанцию в пять очков от преследующего «Атырау». Иначе говоря, проигрывать в Талдыкоргане таразской команде нежелательно.

В этом сезоне команды по разу огорчили друг друга. Если в девятом туре «Жетысу» дома выиграл с минимальным счетом — 1:0, то в 19-м таразцы при поддержке родных трибун забили на гол больше — 2:0.

В предыдущих 52 играх «Жетысу» оказывался удачливее в 19 случаях при десяти ничьих и 23 поражениях с разницей мячей 55−77.

«Астана» — «Актобе»

Чемпион будет уставшим после дороги и игры с АЗ в Лиге Европы, но даже в таком состоянии обязан побеждать последнюю команду чемпионата. В любом случае футболисты Романа Григорчука будут значительно сильнее «красно-белых», а потому должны грамотно использовать разницу в классе и тем самым отстоять лидерство по потерянным очкам в таблице.

Не исключено, что игра получится результативной на примере двух встреч в этом сезоне, когда в общей сложности было забито десять мячей — в первом туре «Астана» на своем поле уверенно разобралась с «Актобе» — 4:1, а в 22-м в гостях не без труда взяла верх со счетом 3:2.