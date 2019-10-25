Усталость — не помеха чемпиону? Превью к 31-му туру КПЛ
31-й тур чемпионата Казахстана по футболу разбит на три дня. Центральный же матч пройдет в Алматы, о нем и других играх более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
31-й тур чемпионата Казахстана по футболу разбит на три дня. Центральный же матч пройдет в Алматы, о нем и других играх более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Футбол.
25 октября (пятница)
«Кайсар» — «Атырау»
Для идущих на шестом месте хозяев это рядовая игра, тогда как гости больше нуждаются в очках для продолжения борьбы за выживание. Несмотря на это, у кызылординцев более сбалансированный состав, что, в
В нынешнем сезоне команды встречались трижды. В первом туре «Кайсар» на своем поле уступил — 0:1, а в 22-м в гостях взял реванш со счетом 3:1. Кроме того, переиграл «нефтяников» в финале Кубка страны в дополнительное время — 2:1.
Всего между командами было проведено 35 игр, в которых кызылординский клуб одержал 12 побед при десяти ничьих и 13 поражениях с разницей мячей 37−39.
26 октября (суббота)
«Кайрат» — «Тобол»
Центральная игра тура. Алматинцам, несомненно, нужно выигрывать, чтобы не выбыть из чемпионской гонки. И думается, они со своей задачей справятся.
В текущем чемпионате команды обменялись гостевыми победами — в девятом туре «Кайрат» проиграл — 0:1, а в 19-м уже «Тобол» в родных стенах «сгорел» — 3:5. Вдобавок в четвертьфинале Кубка страны южане были биты — 1:5.
Ранее стороны провели 57 очных встреч — 24 победы на счету «Кайрата» при 12 ничьих и 21 поражении с разницей мячей 88−76.
«Ордабасы» — «Иртыш»
Павлодарцы на выезде играют, мягко говоря, не очень хорошо. А тут еще игра с рвущимися на третье место шымкентцами. Фаворит в этой встрече очевиден, хоть многое зависит от настроя хозяев. Впрочем, южане в этом году не только не проигрывали «Иртышу», но и не пропускали: 2:0 и 1:0 в десятом и 20-м турах соответственно.
В «личке» лидирует «Иртыш», выигравший 23 матча при восьми мирных исходах и 19 неудачах с разницей мячей 67−49.
«Шахтер» — «Окжетпес»
Встретятся соседи по турнирной лестнице. Карагандинцы занимают восьмое место и всего на три пункта отстают от располагающихся на ступеньку выше синегорцев. То есть «горнякам» представится возможность сравняться с ними по набранным очкам, а это
Да и прежде «Шахтер» играл лучше «Окжетпеса» — 24 победы в активе карагандинского клуба при 11 ничьих и пяти поражениях с разницей мячей 63−19.
27 октября (воскресенье).
«Жетысу» — «Тараз»
Талдыкорганский клуб — неудобный соперник для многих участников
В этом сезоне команды по разу огорчили друг друга. Если в девятом туре «Жетысу» дома выиграл с минимальным счетом — 1:0, то в 19-м таразцы при поддержке родных трибун забили на гол больше — 2:0.
В предыдущих 52 играх «Жетысу» оказывался удачливее в 19 случаях при десяти ничьих и 23 поражениях с разницей мячей 55−77.
«Астана» — «Актобе»
Чемпион будет уставшим после дороги и игры с АЗ в Лиге Европы, но даже в таком состоянии обязан побеждать последнюю команду чемпионата. В любом случае футболисты Романа Григорчука будут значительно сильнее «красно-белых», а потому должны грамотно использовать разницу в классе и тем самым отстоять лидерство по потерянным очкам в таблице.
Не исключено, что игра получится результативной на примере двух встреч в этом сезоне, когда в общей сложности было забито десять мячей — в первом туре «Астана» на своем поле уверенно разобралась с «Актобе» — 4:1, а в 22-м в гостях не без труда взяла верх со счетом 3:2.
В статистике личных встреч также наблюдается превосходство столичного клуба, победившего в 21 матче при 11 ничьих и восьми поражениях с разницей мячей 59−37.