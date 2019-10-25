«Лос-Анджелес» прошёл «Гэлакси» в плей-офф MLS. Ибрагимович забил гол, Вела — 2

Встреча прошла на стадионе «Банк оф Калифорния» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 5:3.



Хозяева вышли вперёд уже на 16-й минуте усилиями нападающего Карлоса Велы. На 40-й минуте мексиканец оформил дубль, однако спустя минуту гости сократили отставание точным ударом Кристиана Павона, которому ассистировал нападающий Златан Ибрагимович. В начале второй половины матча, на 55-й минуте, швед отличился уже самостоятельно, сравняв счёт. В период с 66-й по 68-ю минуту «Лос-Анджелесу» удалось забить два гола, авторами которых стали форварды Диего Росси и Адама Диоманде. На 77-й минуте «Гэлакси» забил третий мяч усилиями защитника Рольфа Фельтшера, однако спустя три минуты Диоманде оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.