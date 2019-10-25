Футболисты «Немана» и «Минска» откроют программу 26-го тура чемпионата Беларуси
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» примут «Минск» в первом матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» примут «Минск» в первом матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодняшние соперники являются соседями по турнирной таблице — после 25 матчей у них по 29 очков и они делят 9−10-е места. В матче первого тура нынешнего чемпионата страны футболисты «Минска» обыграли «Неман» на своем поле со счетом 2:1.
Лидер национального первенства брестское «Динамо» свой поединок этого тура проведет в субботу, 26 октября, в гостях у «Гомеля». В этот же день состоятся еще 3 встречи: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Минск), «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Ислочь» (Минский район) — «Дняпро» (Могилев).
Центральный матч 26-го тура пройдет 27 октября в Солигорске, где местный «Шахтер» примет борисовский БАТЭ. Обе команды являются преследователями брестских динамовцев и проигравший почти наверняка потеряет шанс поспорить за золото. В воскресенье футболисты «Витебска» примут на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 64 очка (25 матчей), БАТЭ — 57 (24), «Шахтер» — 54 (24), «Динамо» (Минск) — 45 (24), «Ислочь» — 41 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (25). Внизу турнирной таблицы, кроме завершившего сезон минского «Торпедо», «Гомель» — 20 очков (25), «Энергетик-БГУ» — 22 (25) и «Дняпро» — 23 (24).