Футболисты «Немана» и «Минска» откроют программу 26-го тура чемпионата Беларуси

Сегодняшние соперники являются соседями по турнирной таблице — после 25 матчей у них по 29 очков и они делят 9−10-е места. В матче первого тура нынешнего чемпионата страны футболисты «Минска» обыграли «Неман» на своем поле со счетом 2:1.

Лидер национального первенства брестское «Динамо» свой поединок этого тура проведет в субботу, 26 октября, в гостях у «Гомеля». В этот же день состоятся еще 3 встречи: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Минск), «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Ислочь» (Минский район) — «Дняпро» (Могилев).

Центральный матч 26-го тура пройдет 27 октября в Солигорске, где местный «Шахтер» примет борисовский БАТЭ. Обе команды являются преследователями брестских динамовцев и проигравший почти наверняка потеряет шанс поспорить за золото. В воскресенье футболисты «Витебска» примут на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».