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16:45 (мск), источник: Vesti.kz

Ведущий борьбу за выживание в КПЛ ФК «Атырау» одержал победу над «Кайсаром»

В Кызылорде состоялся матч 31-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), в котором местный «Кайсар» принимал «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал польский форвард Петр Гжельчак.

Отметим, что «Атырау» ведет борьбу за выживание в КПЛ на следующий сезон. Набранные три очка не помогли клубу подняться с предпоследнего места.

Другие матчи 31-го тура пройдут 26 и 27 октября.

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