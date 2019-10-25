Ведущий борьбу за выживание в КПЛ ФК «Атырау» одержал победу над «Кайсаром»
В Кызылорде состоялся матч 31-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
В Кызылорде состоялся матч 31-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал польский форвард Петр Гжельчак.
Отметим, что «Атырау» ведет борьбу за выживание в КПЛ на следующий сезон. Набранные три очка не помогли клубу подняться с предпоследнего места.
Другие матчи 31-го тура пройдут 26 и 27 октября.