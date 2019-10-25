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16:46 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» одержал победу в лондонском суде по иску спонсора New Balance

Теперь английский клуб может заключить контракт с компанией Nike.

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Источник: Reuters

ТАСС, 25 октября. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал в пятницу победу в Высоком суде Лондона по иску нынешнего титульного спонсора компании New Balance, что открывает путь к заключению очень выгодного контракта с компанией Nike. Об этом сообщает в пятницу газета Independent.

New Balance выступил с иском в связи с предполагаемым отказом клуба выполнить условия контракта на сумму в £40 млн ($51,5 млн), который истекает в мае 2020 года. В соответствии с соглашением заокеанская компания имеет право возобновить спонсорство, если оно соответствует условиям предложения любого из конкурентов New Balance.

Однако действующий победитель Лиги чемпионов заявил в суде, что нынешний американский спонсор не в состоянии конкурировать с компанией Nike, которая предложила ливерпульцам пятилетний контракт с ежегодными выплатами на сумму в £30 млн ($38,6 млн). Это касается прежде всего маркетинга и продажи товаров с маркой «Ливерпуля» за рубежом «не менее чем в 6 тыс. магазинах по всему миру, 500 из которых владеет непосредственно Nike.

Судья в вынесении вердикта посчитал аргументы футбольного клуба более весомыми, отметив, что в данном случае следует учитывать статус и влияние команды.

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