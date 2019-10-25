Арнольд Шварценеггер назвал свою любимую футбольную команду

«Мне нравится “Ливерпуль”. Они не всегда успешны, но сейчас определенно настало их время. Иногда — и я не знаю, почему — они проигрывают дурацкие матчи. Зато потом возвращаются. У меня, например, есть известная фраза: “Я вернусь”. Они так и делают», — цитирует Шварценеггера BBC Sport.