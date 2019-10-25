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18:12 (мск), источник: Sport24

Арнольд Шварценеггер назвал свою любимую футбольную команду

Известный голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что болеет за «Ливерпуль» и дал свой прогноз на предстоящий матч против «Тоттенхэма».

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Шварценеггер приехал в Великобританию на промо-тур своего нового фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне нравится “Ливерпуль”. Они не всегда успешны, но сейчас определенно настало их время. Иногда — и я не знаю, почему — они проигрывают дурацкие матчи. Зато потом возвращаются. У меня, например, есть известная фраза: “Я вернусь”. Они так и делают», — цитирует Шварценеггера BBC Sport.

Шварценеггер предсказал, что команда Юргена Клоппа одержит победу на «Энфилде» со счетом 2:1 в матче против «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Еще один актер из нового «Терминатора» Гэбриел Луна высказал мнение, что «Ливерпуль» победит со счетом 2:0.

Англия 2019/2020
Тур 10, 27.10.2019, 19:30

Ливерпуль-Тоттенхэм Хотспур-

Новый «Терминатор» с участием Шварценеггера выйдет в российский прокат 31 октября 2019 года.

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