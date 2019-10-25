«Астана» и «Кайрат» оштрафованы за неподобающее поведение болельщиков

Источник: fcastana.kz

«За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в использовании дымовой шашки болельщиками команды «Кайрат», в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб «Кайрат» наложить штраф в размере 100 МРП. Футбольный клуб «Кайрат» оплатить штраф до 23 ноября 2019 года включительно.

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в использовании дымовой шашки болельщиками, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ЧУ «Футбольный клуб “Астана” наложить штраф в размере 100 МРП. Футбольный клуб “Астана” оплатить штраф до 23 ноября 2019 года включительно», — говорится в сообщении Лиги.