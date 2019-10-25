«В Казахстане я получал большие деньги». Вороговский рассказал об уходе из «Кайрата» и адаптации в Бельгии

Ян Вороговский прилетел в Бельгию четыре месяца назад. Стоит отметить, что в 2008 году в состав бельгийского «Антверпена» перешел другой казахстанский защитник Максим Жалмагамбетов, однако он провел лишь один матч. Ян Вороговский — четвертый казахстанец, игравший в Бельгии.

— Я хотел покинуть свою зону комфорта. Я жил в Алматы со своими родителями. Это город с населением три миллиона жителей. Мне нечего было терять. Да, я скучаю по своей девушке, друзьям и семье, но у меня очень большие амбиции. Я получал большие деньги в Казахстане, но это для меня не главное. Я должен был принять это решение.

Как проходит адаптация Яна Вороговского в новой стране, новой команде?

— Я провожу много времени с Денисом Причиненко, он говорит по-русски. Это очень помогает мне. Иракли Бугридзе также говорит на русском языке, а еще я неплохо общаюсь с Рафаэлем Хольцхаузером. Плохо, что здесь вообще нет ни одного ресторана с казахской кухней. Иногда я ем лаваш, но все равно скучаю по бешбармаку. Это казахское национальное блюдо с мясом баранины.



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Культурный шок был не таким сильным. Больше всего меня удивило, что велосипедисты повсюду. В Казахстане почти никто не ездит на велосипеде, даже когда холодно. Здесь же путь и расстояния гораздо меньше. Меня улыбнуло, когда я узнал, что путешествие в Виртон было самым долгим (231 километр — прим. ред.). Мы ехали в автобусе лишь два часа, а в Казахстане самое короткое путешествие до ближайшего города составляло около семи часов, поэтому мы перемещались исключительно на самолетах.

Сейчас Вороговский работает и тренируется в составе «Беерсхота», но еще до перехода в команду казахстанец успел побегать на бельгийских землях.

— В матче с Бельгией в Брюсселе мы проявили слишком много уважения к сопернику, а в Казахстане сыграли лучше. Мне стыдно, что я не забил в том матче, потому что у меня была отличная возможность. Также из-за вызова в сборную я был вынужден пропустить матчи чемпионата с «Беерсхотом», однако я не могу отказаться от возможности выступать за главную команду своей страны.

Вороговский со своей командой выступает лишь во втором по силе чемпионате Бельгии, но очень надеется в ближайшем будущем повыситься в Высшую лигу.

— Это странно, что мы не играем в Высшей лиге Бельгии, как это планировалось перед стартом сезона, но ничего с этим не поделаешь. В матчах чемпионата я всегда отдаю свой максимум. Все команды тут очень хорошо играют физически и имеют высокий класс. В Бельгии это нормально — все идет на гораздо более высоких скоростях, чем в Казахстане. Надеюсь, что мы с «Беерсхотом» добьемся повышения в Высшую лигу.