Участников договорных матчей из системы «Актобе» отстранили от футбола на несколько лет

Источник: eurosport.com

Так, все игроки были дисквалифицированы на несколько лет, с команд снято по шесть очков, а на клуб наложен денежный штраф.

«Рассмотрение протокола Комитета по соблюдению принципов честной игры.

За неправомерное воздействие на результаты матчей, в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Дисциплинарного регламента на игроков команды «Актобе-Жас» Иманова А., Темирбаева А., Адильжанова С., Кенжекара Н., команды «Актобе М» Арзакулова М., Нагашыбаева А., Мырзагали Ж. наложить запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на три года.

За неправомерное воздействие на результаты матчей путем склонения вышеуказанных игроков к нарушению, на игроков команды «Актобе-Жас» Кайрмагамбетова М., «Жетысу Б» Талгатова А. наложить запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на пять лет.

За умышленное воздействие игроками команд «Актобе-Жас», «Актобе М» на результаты матчей, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб «Актобе» наложить штраф в размере 400 МРП. Футбольный клуб «Актобе» оплатить штраф до 23 ноября 2019 года включительно.