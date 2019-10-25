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21:29 (мск), источник: Vesti.kz

Участников договорных матчей из системы «Актобе» отстранили от футбола на несколько лет

Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской Федерации футбола вынес решение в отношении участников договорных матчей команды «Актобе» в первой и второй лигах, сообщается на сайте КФФ.

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Источник: eurosport.com

Так, все игроки были дисквалифицированы на несколько лет, с команд снято по шесть очков, а на клуб наложен денежный штраф.

«Рассмотрение протокола Комитета по соблюдению принципов честной игры.

За неправомерное воздействие на результаты матчей, в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Дисциплинарного регламента на игроков команды «Актобе-Жас» Иманова А., Темирбаева А., Адильжанова С., Кенжекара Н., команды «Актобе М» Арзакулова М., Нагашыбаева А., Мырзагали Ж. наложить запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на три года.

За неправомерное воздействие на результаты матчей путем склонения вышеуказанных игроков к нарушению, на игроков команды «Актобе-Жас» Кайрмагамбетова М., «Жетысу Б» Талгатова А. наложить запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на пять лет.

За умышленное воздействие игроками команд «Актобе-Жас», «Актобе М» на результаты матчей, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб «Актобе» наложить штраф в размере 400 МРП. Футбольный клуб «Актобе» оплатить штраф до 23 ноября 2019 года включительно.

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Дисциплинарного регламента снять с команд «Актобе-Жас» и «Актобе М» по шесть очков с каждой, — говорится в сообщении КФФ.

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Участников договорных матчей из системы "Актобе" отстранили от футбола на несколько лет
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