«Неман» на своем поле победил «Минск» в 26-м туре чемпионата Беларуси по футболу

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Единственный гол в этой встрече был забит на 5-й минуте, когда сербский защитник минчан Алекса Видич отправил мяч в свои ворота. Благодаря этой победе «Неман» набрал 32 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице.

Лидер национального первенства брестское «Динамо» свой поединок этого тура проведет в субботу, 26 октября, в гостях у «Гомеля». В этот же день состоятся еще три встречи: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Минск), «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Ислочь» (Минский район) — «Дняпро» (Могилев).

Центральный матч 26-го тура пройдет 27 октября в Солигорске, где местный «Шахтер» примет борисовский БАТЭ. Обе команды являются преследователями брестских динамовцев, и проигравший почти наверняка потеряет шанс поспорить за золото. В воскресенье футболисты «Витебска» примут на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».