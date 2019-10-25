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22:06 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» на своем поле победил «Минск» в 26-м туре чемпионата Беларуси по футболу

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» одолели «Минск» со счетом 1:0 в первом матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Единственный гол в этой встрече был забит на 5-й минуте, когда сербский защитник минчан Алекса Видич отправил мяч в свои ворота. Благодаря этой победе «Неман» набрал 32 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице.

Лидер национального первенства брестское «Динамо» свой поединок этого тура проведет в субботу, 26 октября, в гостях у «Гомеля». В этот же день состоятся еще три встречи: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Минск), «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Ислочь» (Минский район) — «Дняпро» (Могилев).

Центральный матч 26-го тура пройдет 27 октября в Солигорске, где местный «Шахтер» примет борисовский БАТЭ. Обе команды являются преследователями брестских динамовцев, и проигравший почти наверняка потеряет шанс поспорить за золото. В воскресенье футболисты «Витебска» примут на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 64 очка (25 матчей), БАТЭ — 57 (24), «Шахтер» — 54 (24), «Динамо» (Минск) — 45 (24), «Ислочь» — 41 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (25). Внизу турнирной таблицы, кроме завершившего сезон минского «Торпедо», «Гомель» — 20 очков (25), «Энергетик-БГУ» — 22 (25) и «Дняпро» — 23 (24).

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