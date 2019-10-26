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25 октября, источник: Спорт-Экспресс

Луческу рассказал, почему Роналдо вынудил его уйти из «Интера»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» на Youtube рассказал о вседозволенности экс-нападающего «Интера» Роналдо.

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Источник: РИА "Новости"

— Вы в «Интере» тренировали Роналдо — эгоистичного, своеобразного, но невероятно талантливого игрока. Как вы с ним справлялись?

— У меня с ним были превосходные отношения. Он привозил мне бразильское пиво, а я ему апельсины. У меня был друг, у которого был апельсиновый сад. Роналдо удивился, что я знаю Бразилию лучше самих бразильцев. Неудивительно, ведь я побывал там четырежды. Я познавал Роналдо так же, как и Бразилию. Придя в «Интер», я сразу понял, что Роналдо очень одарен, техничен, физически силен, хорошо сложен. На тренировках он был невероятен, феноменален!

— Как произошел ваш уход из «Интера»?

— Главной проблемой «Интера» было то, что президент Массимо Моратти безумно любил Роналдо. Я покинул команду в марте после игры с «Манчестер Юнайтед» — в том сезоне они выиграли Лигу чемпионов. Мы вели 1:0, могли забивать второй, но в итоге пропустили и потеряли из-за травм Саморано и Симеоне. После этой игры пришлось посадить на лавку Роналдо — он хотел играть, но не хотел тренироваться. Его заменил Вентола.


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— Какова была реакция Роналдо?

— В ответ на это бразилец улетел на родину. В воскресенье нас ждала «Сампдория», но Роналдо в команде не было. Моратти сказал мне, что намеренно отпустил игрока — у него якобы заболела мама. Честно? Я обиделся. Роналдо покинул команду, а меня никто не поставил в известность. Бразилец пользовался договоренностями с Моратти и жил так, как ему хочется. На тренировках все делали упражнения с мячом, а в это время Роналдо сидел и крутил педали. С великими футболистами такое бывает. Марадона, например, занимался отдельно от всех и на стадион приезжал к началу игру.

— Вы общались с Марадоной?

— Мы как-то встретились с ним в Пизе, во время выездного матча «Наполи». Диего прилетел прямо к игре. Футболисты доходят до такого уровня, когда теряется уважение к партнерам, тренировкам, тренеру.

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