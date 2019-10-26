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00:09 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» забил девять безответных мячей в ворота «Саутгемптона»

«Лестер» разгромил «Саутгемптон» в рамках 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 9:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «святых» в Саутгемптоне. «Лестер» открыл счет уже на 10-й минуте усилиями Бенджамина Чилвелла. Спустя две минуты хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления Райана Бертранда.

До перерыва «лисы» еще четырежды сумели огорчить соперника. Во втором тайме «Лестер» забил еще четыре гола. Хэт-трик оформил Айосе Перес, также три гола на счету Джейми Варди.

«Лестер» одержал самую крупную победу в рамках АПЛ. Победа позволила команде набрать 20 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. «Лисы» опережают «Манчестер Сити», который в 10-м туре встретится с «Астон Виллой» 26 октября.

Саутгемптон
0:9
Первый тайм: 0:5
Лестер
Футбол, Англия, Тур 1025.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф ХазенхюттльБрендан Роджерс
Голы
Бен Чилвелл10′
Юри Тилеманс17′
Айосе Перес(Юри Тилеманс)19′
Айосе Перес(Бен Чилвелл)39′
Джейми Варди45′
Айосе Перес(Харви Барнс)57′
Джейми Варди(Бен Чилвелл)58′
Джеймс Мэддисон85′
Джейми Варди90+4′
Составы команд
28Ангус Ганн
1Каспер Шмайхель
3Мая Йосида
3Бен Чилвелл
21Райан Бертранд
12′
4Чаглар Сеюнджю
35Ян Беднарек
6Джонатан Эванс
14Ориоль Ромеу
21Рикарду Перейра
16Джеймс Уорд-Проуз
8Юри Тилеманс
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
10Джеймс Мэддисон
22Натан Редмонд
25Уилфред Ндиди
4Янник Вестергор
45′
9Джейми Варди
5Джек Стивенс
15Харви Барнс
72′
43Ян Валери
70′
11Марк Олбрайтон
17Стюарт Армстронг
17Айосе Перес
74′
9Дэнни Ингс
45′
7Демарэй Грэй
38Кевин Дансо
Статистика
0Желтые карточки0
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)25
3Удары в створ15
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
3Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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