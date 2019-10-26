«Лестер» забил девять безответных мячей в ворота «Саутгемптона»

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Встреча прошла на домашней арене «святых» в Саутгемптоне. «Лестер» открыл счет уже на 10-й минуте усилиями Бенджамина Чилвелла. Спустя две минуты хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления Райана Бертранда.

До перерыва «лисы» еще четырежды сумели огорчить соперника. Во втором тайме «Лестер» забил еще четыре гола. Хэт-трик оформил Айосе Перес, также три гола на счету Джейми Варди.