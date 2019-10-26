«Лестер» забил девять безответных мячей в ворота «Саутгемптона»
«Лестер» разгромил «Саутгемптон» в рамках 10-го тура Английской
«Лестер» разгромил «Саутгемптон» в рамках 10-го тура Английской
Встреча прошла на домашней арене «святых» в Саутгемптоне. «Лестер» открыл счет уже на 10-й минуте усилиями Бенджамина Чилвелла. Спустя две минуты хозяева поля остались в меньшинстве
До перерыва «лисы» еще четырежды сумели огорчить соперника. Во втором тайме «Лестер» забил еще четыре гола.
«Лестер» одержал самую крупную победу в рамках АПЛ. Победа позволила команде набрать 20 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. «Лисы» опережают «Манчестер Сити», который в 10-м туре встретится с «Астон Виллой» 26 октября.
|Ральф Хазенхюттль
|Брендан Роджерс
|Бен Чилвелл
|10′
|Юри Тилеманс
|17′
|Айосе Перес(Юри Тилеманс)
|19′
|Айосе Перес(Бен Чилвелл)
|39′
|Джейми Варди
|45′
|Айосе Перес(Харви Барнс)
|57′
|Джейми Варди(Бен Чилвелл)
|58′
|Джеймс Мэддисон
|85′
|Джейми Варди
|90+4′
|28
|Ангус Ганн
|1
|Каспер Шмайхель
|3
|Мая Йосида
|3
|Бен Чилвелл
|21
|Райан Бертранд
12′
|4
|Чаглар Сеюнджю
|35
|Ян Беднарек
|6
|Джонатан Эванс
|14
|Ориоль Ромеу
|21
|Рикарду Перейра
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|8
|Юри Тилеманс
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
|10
|Джеймс Мэддисон
|22
|Натан Редмонд
|25
|Уилфред Ндиди
|4
|Янник Вестергор
45′
|9
|Джейми Варди
|5
|Джек Стивенс
|15
|Харви Барнс
72′
|43
|Ян Валери
70′
|11
|Марк Олбрайтон
|17
|Стюарт Армстронг
|17
|Айосе Перес
74′
|9
|Дэнни Ингс
45′
|7
|Демарэй Грэй
|38
|Кевин Дансо
|0
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|25
|3
|Удары в створ
|15
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|3
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)