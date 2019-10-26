Слуцкий впервые высказался после скандала с оскорбившим его игроком
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий впервые высказался после отстранения игрока Решедли Базар от тренировок с основным составом.
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий впервые высказался после отстранения игрока Решедли Базар от тренировок с основным составом.
Об этом сообщает официальный сайт клуба из Арнема.
Как заявил 47-летний отечественный специалист, заменить Базара будет непросто. Слуцкий пока не может ответить — станет ли его коллектив сплоченнее, или же дела в «Витессе» разладятся.