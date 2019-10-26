«Шахтер» и «Окжетпес» сыграли в результативную ничью

Источник: Reuters

Встреча прошла на «Астана Арене» и завершилась со счетом 2:2.

На пятой минуте Артур Файфе Режинальдо вывел хозяев вперед. Затем Артем Дмитриев на 29-й минуте вернул ничью на табло.

После перерыва благодаря Тимуру Рудосельскому, отличившемуся на 51-й минуте, уже «Окжетпес» вел 2:1. Но на 53-й Режинальдо оформил дубль и решил исход встречи.