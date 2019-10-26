«Шахтер» и «Окжетпес» сыграли в результативную ничью
«Шахтер» и «Окжетпес» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
«Шахтер» и «Окжетпес» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Встреча прошла на «Астана Арене» и завершилась со счетом 2:2.
На пятой минуте Артур Файфе Режинальдо вывел хозяев вперед. Затем Артем Дмитриев на 29-й минуте вернул ничью на табло.
После перерыва благодаря Тимуру Рудосельскому, отличившемуся на 51-й минуте, уже «Окжетпес» вел 2:1. Но на 53-й Режинальдо оформил дубль и решил исход встречи.
Отметим, что в параллельном матче в Шымкенте «Ордабасы» со счетом 2:0 обыграл «Иртыш». А в 17:00 в Алматы на поле сойдутся «Кайрат» и «Тобол», ведущие чемпионскую гонку. Остальные матчи 30-го тура пройдут завтра, 27 октября.