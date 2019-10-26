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14:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» всухую обыграл «Иртыш» на своем поле

ФК «Ордабасы» одержал победу в матче 30-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Шымкентский клуб на своем поле принимал павлодарский «Иртыш» и одержал победу со счетом 2:0.

Первый гол во встрече на 78-й минуте забил Сергей Малый. А на 84-й закрепил успех Май Сифиве Махлангу.

Отметим, что в параллельном матче в Караганде «Шахтер» и «Окжетпес» сыграли вничью 2:2. А в 17:00 в Алматы на поле сойдутся «Кайрат» и «Тобол», ведущие чемпионскую гонку. Остальные матчи 30-го тура пройдут завтра, 27 октября.

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