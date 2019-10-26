«Ордабасы» всухую обыграл «Иртыш» на своем поле

Шымкентский клуб на своем поле принимал павлодарский «Иртыш» и одержал победу со счетом 2:0.

Первый гол во встрече на 78-й минуте забил Сергей Малый. А на 84-й закрепил успех Май Сифиве Махлангу.

Отметим, что в параллельном матче в Караганде «Шахтер» и «Окжетпес» сыграли вничью 2:2. А в 17:00 в Алматы на поле сойдутся «Кайрат» и «Тобол», ведущие чемпионскую гонку. Остальные матчи 30-го тура пройдут завтра, 27 октября.