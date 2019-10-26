Хет-трик и дубль. «Жетысу» забил восемь безответных мячей «Астане» в матче первой лиги
В матче первой лиги чемпионата Казахстана по футболу «Жетысу Б» разгромил «Астану-М», забив восемь безответных голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче первой лиги чемпионата Казахстана по футболу «Жетысу Б» разгромил «Астану-М», забив восемь безответных голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Талдыкоргане. Уже после первого тайма хозяева вели со счетом 5:0. Еще три безответных гола были забиты после перерыва.
Первая Лига Казахстана по футболу
Тур 25
Жетысу Б —
Голы: Жаксылыков, 5 (1:0); Жаксылыков, 9 (2:0); Жаксыбайулы, 24 (3:0); Жаксыбайулы, 28 (4:0); Балтабеков, 34 (5:0); Джалилов, 53 (6:0); Орынбасар, 82 (7:0); Жаксыбайулы, 86 (8:0).