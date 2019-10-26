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14:49 (мск), источник: Vesti.kz

Хет-трик и дубль. «Жетысу» забил восемь безответных мячей «Астане» в матче первой лиги

В матче первой лиги чемпионата Казахстана по футболу «Жетысу Б» разгромил «Астану-М», забив восемь безответных голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Талдыкоргане. Уже после первого тайма хозяева вели со счетом 5:0. Еще три безответных гола были забиты после перерыва.

Хет-триком в матче отличился Бекзат Жаксыбайулы, дубль на счету Айбара Жаксылыкова, еще по разу отличились Асхат Балтабеков, Рауль Джалилов и Рауан Орынбасар.

Первая Лига Казахстана по футболу
Тур 25
Жетысу Б — Астана-М 8:0

Голы: Жаксылыков, 5 (1:0); Жаксылыков, 9 (2:0); Жаксыбайулы, 24 (3:0); Жаксыбайулы, 28 (4:0); Балтабеков, 34 (5:0); Джалилов, 53 (6:0); Орынбасар, 82 (7:0); Жаксыбайулы, 86 (8:0).

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Хет-трик и дубль. "Жетысу" забил восемь безответных мячей "Астане" в матче первой лиги
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