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15:58 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» сыграло вничью с «Энергетиком-БГУ» в чемпионате Беларуси

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» не удержали победу в матче с «Энергетиком-БГУ», завершив его вничью — 3:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Уже на 5-й минуте игры динамовцы пропустили мяч после удара лучшего снайпера первенства Ильи Шкурина. Вскоре Дмитрий Билоног и Филипп Иванов вывели «Динамо» вперед, но на 25-й минуте Илья Шкурин сделал счет равным — 2:2.

На исходе часа игрового времени хорватский полузащитник Нино Галович вновь вывел динамовцев в лидеры, но удержать викторию им не удалось — на 85-й минуте «студенты» получили право на пенальти, который реализовал Илья Шкурин, оформивший хет-трик. Теперь на его лицевом счету стало 17 мячей, и он уверенно возглавляет бомбардирскую гонку.

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Накануне, в первом поединке 26-го тура футболисты гродненского «Немана» одолели на своем поле гостей из «Минска» со счетом 1:0. Единственный гол в этой встречи был забит на 5-й минуте, когда сербский защитник минчан Алекса Видич отправил мяч в свои ворота.

«Неман» на своем поле победил «Минск» в 26-м туре чемпионата Беларуси по футболуЕдинственный гол в этой встрече был забит на 5-й минуте, когда сербский защитник минчан Алекса Видич отправил мяч в свои ворота.


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Лидер национального первенства брестское «Динамо» сыграет сегодня в гостях у «Гомеля». Футболисты «Слуцка» принимают мозырскую «Славию», «Ислочь» встретится с могилевским клубом «Дняпро».

Центральный матч 26-го тура пройдет 27 октября в Солигорске, где местный «Шахтер» примет борисовский БАТЭ. Обе команды являются преследователями брестских динамовцев, и проигравший почти наверняка потеряет шанс поспорить за золото. Также в воскресенье футболисты «Витебска» примут на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 64 очка (25 матчей), БАТЭ — 57 (24), «Шахтер» — 54 (24), «Динамо» (Минск) — 46 (25), «Ислочь» — 41 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (25). Внизу турнирной таблицы, кроме завершившего сезон минского «Торпедо», «Гомель» — 20 очков (25), «Энергетик-БГУ» — 23 (26) и «Дняпро» — 23 (24).

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