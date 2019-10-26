«Кайрат» после поражения от «Астаны» одержал победу над «Тоболом»

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:0. До 74-й минуты не могла отличиться ни одна из команд, пока мяч не забил полузащитник хозяев Георгий Жуков. И после окончания основного времени на четвертой добавленной минуте точку во встрече поставил Артур Шушеначев.

Таким образом, после 31-го тура у подопечных Алексея Шпилевского 65 очков. «Астана» сегодня отстает на пять баллов, но завтра может сократить до двух в случае домашней победы над аутсайдером КПЛ «Актобе». При этом столичный клуб имеет еще игру в запасе.

При этом «Тобол», который также вел борьбу в чемпионской гонке, упал на четвертое место, пропустив вперед «Орадабасы», который сегодня обыграл «Иртыш».

Напомним, в предыдущем матче «Кайрат» в Нур-Султане проиграл «Астане» со счетом 1:3.

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига

Тур 31

Кайрат — Тобол 2:0



Голы: Жуков, 74 (1:0); Шушеначев, 94 (2:0).