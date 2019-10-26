«Кайрат» после поражения от «Астаны» одержал победу над «Тоболом»
«Кайрат» одержал победу над костанайским «Тоболом» в матче 31-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
«Кайрат» одержал победу над костанайским «Тоболом» в матче 31-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:0. До 74-й минуты не могла отличиться ни одна из команд, пока мяч не забил полузащитник хозяев Георгий Жуков. И после окончания основного времени на четвертой добавленной минуте точку во встрече поставил Артур Шушеначев.
Таким образом, после 31-го тура у подопечных Алексея Шпилевского 65 очков. «Астана» сегодня отстает на пять баллов, но завтра может сократить до двух в случае домашней победы над аутсайдером КПЛ «Актобе». При этом столичный клуб имеет еще игру в запасе.
При этом «Тобол», который также вел борьбу в чемпионской гонке, упал на четвертое место, пропустив вперед «Орадабасы», который сегодня обыграл «Иртыш».
Напомним, в предыдущем матче «Кайрат» в
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 31
Кайрат — Тобол 2:0
Голы: Жуков, 74 (1:0); Шушеначев, 94 (2:0).