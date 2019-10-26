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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» разгромил новичка АПЛ и вернулся на второе место

«Манчестер Сити» на своем поле крупно обыграл «Астон Виллу» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась в субботу, 26 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. «Горожан» на 46-й минуте вывел вперед Рахим Стерлинг, реализовавший выход один на один. Через 19 минут преимущество команды из Манчестера увеличил Кевин де Брейне. До крупного счет на 70-й минуте довел Илкай Гюндоган.

Победа позволила «Сити» набрать 22 очка и вернуться на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» сократилось до трех очков, красные имеют игру в запасе. «Астон Вилла» имеет в активе 11 очков и находится на 12-м месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» 2 ноября на своем поле примет «Саутгемптон». «Астон Вилла» в тот же день дома сыграет с «Ливерпулем».

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Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 1026.10.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаДин Смит
Голы
Рахим Стерлинг46′
Кевин Де Брейне(Бенжамен Менди)65′
Илкай Гюндоган70′
Составы команд
31Эдерсон
1Том Хитон
27Жоау Канселу
24Фредерик Гильбер
5Джон Стоунс
18Мэт Таргетт
25Фернандинью
57′87′
22Бьорн Энгелс
21Давид Сильва
40Тайрон Мингс
8Илкай Гюндоган
81′
17Махмуд Хассан Трезеге
9Габриэл Жезус
6Дуглас Луис
20Бернарду Силва
7Джон Макгинн
22Бенжамен Менди
73′
11Марвелус Накамба
12Хосе Анхель Анхелиньо
10Джек Грилиш
36′84′
17Кевин Де Брейне
76′
21Анвар Эль-Гази
47Фил Фоуден
9Мораес Феррейра Уэсли
71′
7Рахим Стерлинг
76′
39Кинан Дэвис
10Серхио Агуэро
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
25Удары (всего)11
9Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
13Угловые7
10Фолы5
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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