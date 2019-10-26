«Манчестер Сити» разгромил новичка АПЛ и вернулся на второе место
«Манчестер Сити» на своем поле крупно обыграл «Астон Виллу» в матче десятого тура Английской
«Манчестер Сити» на своем поле крупно обыграл «Астон Виллу» в матче десятого тура Английской
Встреча состоялась в субботу, 26 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. «Горожан» на 46-й минуте вывел вперед Рахим Стерлинг, реализовавший выход один на один. Через 19 минут преимущество команды из Манчестера увеличил Кевин де Брейне. До крупного счет на 70-й минуте довел Илкай Гюндоган.
Победа позволила «Сити» набрать 22 очка и вернуться на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» сократилось до трех очков, красные имеют игру в запасе. «Астон Вилла» имеет в активе 11 очков и находится на 12-м месте.
В следующем туре «Манчестер Сити» 2 ноября на своем поле примет «Саутгемптон». «Астон Вилла» в тот же день дома сыграет с «Ливерпулем».
|Хосеп Гвардьола
|Дин Смит
|Рахим Стерлинг
|46′
|Кевин Де Брейне(Бенжамен Менди)
|65′
|Илкай Гюндоган
|70′
|31
|Эдерсон
|1
|Том Хитон
|27
|Жоау Канселу
|24
|Фредерик Гильбер
|5
|Джон Стоунс
|18
|Мэт Таргетт
|25
|Фернандинью
57′87′
|22
|Бьорн Энгелс
|21
|Давид Сильва
|40
|Тайрон Мингс
|8
|Илкай Гюндоган
81′
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
|9
|Габриэл Жезус
|6
|Дуглас Луис
|20
|Бернарду Силва
|7
|Джон Макгинн
|22
|Бенжамен Менди
73′
|11
|Марвелус Накамба
|12
|Хосе Анхель Анхелиньо
|10
|Джек Грилиш
36′84′
|17
|Кевин Де Брейне
76′
|21
|Анвар Эль-Гази
|47
|Фил Фоуден
|9
|Мораес Феррейра Уэсли
71′
|7
|Рахим Стерлинг
76′
|39
|Кинан Дэвис
|10
|Серхио Агуэро
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|11
|9
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)