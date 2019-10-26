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16:47 (мск), источник: Vesti.kz

«После “Астаны” ребята приходили в себя пару дней». Шпилевский — о победе над «Тоболом» и чемпионской гонке

Главный тренер ФК «Кайрат» Алексей Шпилевский, комментируя домашнюю победу над «Тоболом» на пресс-конференции, отметил, что внес некоторые коррективы в игру своей команды после предыдущего поражения от «Астаны», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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— Показали характер, не в первый раз в этом сезоне. Особенно после поражения от «Астаны», когда ребята приходили в себя пару дней. Сейчас пару нюансов изменили и победили. Теперь предстоят два нелегких матча, а потом посмотрим, что будет.

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— Вам посоветовали Артура Шушеначева тренеры из второй команды?

— Мы всегда контактируем с тренерским штабом «Кайрат-Жастар». Сегодня нам не хватало Дерина Эсеолы, нам нужен был высокорослый форвард. Я безумно рад, что Артур сегодня забил.

— Что вы думаете о чемпионской гонке?

— Не буду ничего говорить. В матче с «Астаной» было большое давление, кто-то перегорел, мы не смогли раскрыться.

Напомним, «Кайрат» в Алматы победил «Тобол» со счетом 2:0. После 31-го тура у подопечных Алексея Шпилевского 65 очков. «Астана» сегодня отстает на пять баллов, но завтра может сократить до двух в случае домашней победы над аутсайдером КПЛ «Актобе». При этом столичный клуб имеет еще игру в запасе.

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