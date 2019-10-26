«После “Астаны” ребята приходили в себя пару дней». Шпилевский — о победе над «Тоболом» и чемпионской гонке

— Показали характер, не в первый раз в этом сезоне. Особенно после поражения от «Астаны», когда ребята приходили в себя пару дней. Сейчас пару нюансов изменили и победили. Теперь предстоят два нелегких матча, а потом посмотрим, что будет.

— Вам посоветовали Артура Шушеначева тренеры из второй команды?

— Мы всегда контактируем с тренерским штабом «Кайрат-Жастар». Сегодня нам не хватало Дерина Эсеолы, нам нужен был высокорослый форвард. Я безумно рад, что Артур сегодня забил.

— Что вы думаете о чемпионской гонке?

— Не буду ничего говорить. В матче с «Астаной» было большое давление, кто-то перегорел, мы не смогли раскрыться.