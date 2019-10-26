«Решение будет принято после сезона». Тренер «Тобола» — о карьере Жумаскалиева и поражении от «Кайрата»
Главный тренер костанайского «Тобола» Тимур Оразов после поражения от «Кайрата» в Алматы рассказал на
Главный тренер костанайского «Тобола» Тимур Оразов после поражения от «Кайрата» в Алматы рассказал на
«По самоотдаче нет претензий. Теперь будем готовиться к матчу “Кайсаром”. Одна из задач в этой игре заключалась в том, чтобы не пропустить, до 75-й минуты справлялись. Жумаскалиев? По окончанию сезона будет принято руководством решение относительно его будущего», — отметил представитель тренерского штаба «Тобола».
Напомним, что «Кайрат» обыграл «Тобол» со счетом 2:0. Костанайский клуб после поражения в Алматы упал на четвертое место, пропустив вперед «Орадабасы», который сегодня обыграл «Иртыш».