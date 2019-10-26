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16:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Решение будет принято после сезона». Тренер «Тобола» — о карьере Жумаскалиева и поражении от «Кайрата»

Главный тренер костанайского «Тобола» Тимур Оразов после поражения от «Кайрата» в Алматы рассказал на пресс-конференции и главной задаче, которая стояла перед его командой в этом матче, сообщает Vesti.kz.

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«По самоотдаче нет претензий. Теперь будем готовиться к матчу “Кайсаром”. Одна из задач в этой игре заключалась в том, чтобы не пропустить, до 75-й минуты справлялись. Жумаскалиев? По окончанию сезона будет принято руководством решение относительно его будущего», — отметил представитель тренерского штаба «Тобола».

Напомним, что «Кайрат» обыграл «Тобол» со счетом 2:0. Костанайский клуб после поражения в Алматы упал на четвертое место, пропустив вперед «Орадабасы», который сегодня обыграл «Иртыш».

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