«Решение будет принято после сезона». Тренер «Тобола» — о карьере Жумаскалиева и поражении от «Кайрата»

«По самоотдаче нет претензий. Теперь будем готовиться к матчу “Кайсаром”. Одна из задач в этой игре заключалась в том, чтобы не пропустить, до 75-й минуты справлялись. Жумаскалиев? По окончанию сезона будет принято руководством решение относительно его будущего», — отметил представитель тренерского штаба «Тобола».