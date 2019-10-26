СМИ: «Реал» намерен вернуть Моуринью на пост главного тренера

В декабре 2018 года Моуринью ушел из «Манчестер Юнайтед», под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский «Порту», итальянский «Интер», английский «Челси» и «Реал». Он является двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В 2017 году УЕФА включил его в список десяти тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейских футбол.