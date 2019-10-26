«Ювентус» прервал семиматчевую победную серию в ничейной игре чемпионата Италии с «Лечче»
ТАСС, 26 октября. «Ювентус» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Лечче» в гостевом матче 9-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 26 октября. «Ювентус» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Лечче» в гостевом матче 9-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе хозяев гол с пенальти на 56-й минуте забил Марко Манкозу, у «Ювентуса» также с пенальти отличился Пауло Дибала (50).
«Ювентус» прервал серию из пяти побед в национальном первенстве, всего второй раз в сезоне клуб сыграл вничью в чемпионате, первый раз ничейный результат был зафиксирован 14 сентября в гостевом матче против «Фиорентины» (0:0). Туринский клуб не смог победить впервые за восемь встреч во всех турнирах, в Лиге чемпионов «Ювентус» обыграл немецкий «Байер» (3:0) и российский «Локомотив» (2:1), сыграв в стартовом матче главного европейского турнира вничью с испанским «Атлетико» (2:2). «Лечче» не может выиграть уже четвертый матч подряд, для клуба эта ничья стала третьей кряду. В последний раз подопечные Фабио Ливерани побеждали 25 сентября в гостевой встрече с клубом СПАЛ (3:1).
В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает первое место, набрав 23 очка, «Лечче» идет на 16-й строчке, в активе команды восемь очков. В следующем туре «Ювентус» примет на своем поле «Дженоа» 30 октября, «Лечче» в этот же день сыграет в гостях с «Сампдорией».
|Фабио Ливерани
|Маурицио Сарри
|Марко Манкосу
|56′
|Пауло Дибала
|50′
|21
|Васкунселос Феррейра Габриэл
|1
|Войчех Щенсны
|5
|Фабио Лучони
|4
|Маттейс де Лигт
|13
|Лука Россеттини
18′
|12
|Алекс Сандру
|27
|Марко Кальдерони
13′
|19
|Леонардо Бонуччи
|4
|Якопо Петриччоне
|30
|Родриго Бентанкур
|8
|Марко Манкосу
75′
|10
|Пауло Дибала
|77
|Панайотис Тахцидис
|21
|Гонсало Игуаин
|30
|Хума Бабакар
|33
|Федерико Бернардески
79′
|16
|Бьяджо Меккарьелло
72′
|13
|Данилу
58′
|29
|Андреа Рисполи
|16
|Хуан Куадрадо
|37
|Жан Маер
58′
|5
|Миралем Пьянич
67′
|23
|Андреа Табанелли
|6
|Сами Хедира
|17
|Диегу Фариас
46′
|23
|Эмре Джан
72′
|9
|Джанлука Лападула
87′
|25
|Адриен Рабьо
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|25
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|14
|11
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Паоло Валери(Италия)