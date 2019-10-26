«Ювентус» прервал семиматчевую победную серию в ничейной игре чемпионата Италии с «Лечче»

«Ювентус» прервал серию из пяти побед в национальном первенстве, всего второй раз в сезоне клуб сыграл вничью в чемпионате, первый раз ничейный результат был зафиксирован 14 сентября в гостевом матче против «Фиорентины» (0:0). Туринский клуб не смог победить впервые за восемь встреч во всех турнирах, в Лиге чемпионов «Ювентус» обыграл немецкий «Байер» (3:0) и российский «Локомотив» (2:1), сыграв в стартовом матче главного европейского турнира вничью с испанским «Атлетико» (2:2). «Лечче» не может выиграть уже четвертый матч подряд, для клуба эта ничья стала третьей кряду. В последний раз подопечные Фабио Ливерани побеждали 25 сентября в гостевой встрече с клубом СПАЛ (3:1).