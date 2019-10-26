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18:35 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» прервал семиматчевую победную серию в ничейной игре чемпионата Италии с «Лечче»

ТАСС, 26 октября. «Ювентус» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Лечче» в гостевом матче 9-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

В составе хозяев гол с пенальти на 56-й минуте забил Марко Манкозу, у «Ювентуса» также с пенальти отличился Пауло Дибала (50).

«Ювентус» прервал серию из пяти побед в национальном первенстве, всего второй раз в сезоне клуб сыграл вничью в чемпионате, первый раз ничейный результат был зафиксирован 14 сентября в гостевом матче против «Фиорентины» (0:0). Туринский клуб не смог победить впервые за восемь встреч во всех турнирах, в Лиге чемпионов «Ювентус» обыграл немецкий «Байер» (3:0) и российский «Локомотив» (2:1), сыграв в стартовом матче главного европейского турнира вничью с испанским «Атлетико» (2:2). «Лечче» не может выиграть уже четвертый матч подряд, для клуба эта ничья стала третьей кряду. В последний раз подопечные Фабио Ливерани побеждали 25 сентября в гостевой встрече с клубом СПАЛ (3:1).

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает первое место, набрав 23 очка, «Лечче» идет на 16-й строчке, в активе команды восемь очков. В следующем туре «Ювентус» примет на своем поле «Дженоа» 30 октября, «Лечче» в этот же день сыграет в гостях с «Сампдорией».

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Лечче
1:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 926.10.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Via Del Mare
Главные тренеры
Фабио ЛивераниМаурицио Сарри
Голы
Марко Манкосу56′
Пауло Дибала50′
Составы команд
21Васкунселос Феррейра Габриэл
1Войчех Щенсны
5Фабио Лучони
4Маттейс де Лигт
13Лука Россеттини
18′
12Алекс Сандру
27Марко Кальдерони
13′
19Леонардо Бонуччи
4Якопо Петриччоне
30Родриго Бентанкур
8Марко Манкосу
75′
10Пауло Дибала
77Панайотис Тахцидис
21Гонсало Игуаин
30Хума Бабакар
33Федерико Бернардески
79′
16Бьяджо Меккарьелло
72′
13Данилу
58′
29Андреа Рисполи
16Хуан Куадрадо
37Жан Маер
58′
5Миралем Пьянич
67′
23Андреа Табанелли
6Сами Хедира
17Диегу Фариас
46′
23Эмре Джан
72′
9Джанлука Лападула
87′
25Адриен Рабьо
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)25
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые14
11Фолы14
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяПаоло Валери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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