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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Левандовского помог «Баварии» обыграть «Унион» в матче Бундеслиги

«Бавария» обыграла «Унион» в матче 9-го тура чемпионата Германии.

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Источник: AFP 2019

Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1.

Победу действующему чемпиону принесли результативные удары Бенжамена Павара и Роберта Левандовского, который забил уже 13-й мяч в текущем розыгрыше Бундеслиги. У гостей гол на счету Себастьяна Полтера, реализовавшего пенальти.

В параллельном матче «Падерборн» со счётом 2:0 обыграл «Фортуну». Встреча проходила на стадионе «Бентелер-Арена» в Падерборне. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Абдульхамид Сабири и Себастьян Шонлау.

Ещё в одной встрече «Герта» уступила «Хоффенхайму». Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 2:3.

В составе хозяев голы на счету Доди Лукебакио и Саломона Калу. У гостей забивали Юрген Локадия, Андрей Крамарич и Беньямин Хюбнер.

Бавария
2:1
Первый тайм: 1:0
Унион Б
Футбол, Германия, Тур 926.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Allianz Arena
Главные тренеры
Нико КовачУрс Фишер
Голы
Бенжамен Павар13′
Себастьян Польтер86′
Роберт Левандовски53′
Нереализованные пенальти
Себастьян Андерссон59′
Составы команд
1Мануэль Нойер
1Рафал Гикевич
5Бенжамен Павар
3Невен Суботич
17Джером Боатенг
5Марвин Фридрих
32Джошуа Киммих
25Кристофер Ленц
6Тиагу Алькантара
28Кристофер Триммель
19Альфонсо Дэйвис
30Роберт Андрих
17′
25Томас Мюллер
34Кристиан Гентнер
9Роберт Левандовски
15Мариус Бюльтер
10Филиппе Коутинью
86′
23Феликс Кроос
60′
18Леон Горецка
27Шеральдо Беккер
14Иван Перишич
76′
10Себастьян Андерссон
67′
24Корентен Толиссо
9Себастьян Польтер
29Кингсли Коман
65′
32Маркус Ингвартсен
66′
22Серж Гнабри
11Энтони Уджа
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)6
10Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
10Фолы16
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМарко Фриц(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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