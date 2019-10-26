Гол Левандовского помог «Баварии» обыграть «Унион» в матче Бундеслиги
«Бавария» обыграла «Унион» в матче 9-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» обыграла «Унион» в матче 9-го тура чемпионата Германии.
Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1.
Победу действующему чемпиону принесли результативные удары Бенжамена Павара и Роберта Левандовского, который забил уже 13-й мяч в текущем розыгрыше Бундеслиги. У гостей гол на счету Себастьяна Полтера, реализовавшего пенальти.
В параллельном матче «Падерборн» со счётом 2:0 обыграл «Фортуну». Встреча проходила на стадионе «Бентелер-Арена» в Падерборне. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Абдульхамид Сабири и Себастьян Шонлау.
Ещё в одной встрече «Герта» уступила «Хоффенхайму». Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 2:3.
В составе хозяев голы на счету Доди Лукебакио и Саломона Калу. У гостей забивали Юрген Локадия, Андрей Крамарич и Беньямин Хюбнер.
|Нико Ковач
|Урс Фишер
|Бенжамен Павар
|13′
|Себастьян Польтер
|86′
|Роберт Левандовски
|53′
|Себастьян Андерссон
|59′
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Рафал Гикевич
|5
|Бенжамен Павар
|3
|Невен Суботич
|17
|Джером Боатенг
|5
|Марвин Фридрих
|32
|Джошуа Киммих
|25
|Кристофер Ленц
|6
|Тиагу Алькантара
|28
|Кристофер Триммель
|19
|Альфонсо Дэйвис
|30
|Роберт Андрих
17′
|25
|Томас Мюллер
|34
|Кристиан Гентнер
|9
|Роберт Левандовски
|15
|Мариус Бюльтер
|10
|Филиппе Коутинью
86′
|23
|Феликс Кроос
60′
|18
|Леон Горецка
|27
|Шеральдо Беккер
|14
|Иван Перишич
76′
|10
|Себастьян Андерссон
67′
|24
|Корентен Толиссо
|9
|Себастьян Польтер
|29
|Кингсли Коман
65′
|32
|Маркус Ингвартсен
66′
|22
|Серж Гнабри
|11
|Энтони Уджа
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|6
|10
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Марко Фриц(Германия)