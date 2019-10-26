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19:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейпциг» после победы над «Зенитом» уступил «Фрайбургу» в бундеслиге

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Лейпциг», являющийся соперником санкт-петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, уступил «Фрайбургу» в матче девятого тура чемпионата Германии.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу во Фрайбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Николас Хёфлер (45+2-я минута) и Нильс Петерсен (90), у «Лейпцига» отличился Лукас Клостерманн (90+3).

«Фрайбург» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице бундеслиги, «Лейпциг» с 15 баллами располагается на шестой строчке.

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лейпцигом» прошел 23 октября в Германии и завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1. Вторая встреча состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге.

Фрайбург
2:1
Первый тайм: 1:0
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, Тур 926.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Schwarzwald-Stadion
Главные тренеры
Кристиан ШтрайхЮлиан Нагельсманн
Голы
Николас Хефлер45+2′
Лукас Клостерманн(Матеус Кунья)90+2′
Нильс Петерсен(Винченцо Грифо)90′
Составы команд
26Марк Флеккен
1Петер Гулачи
3Филипп Линхарт
4Вилли Орбан
23Доминик Хайнц
5Дайот Упамекано
51′
25Робин Кох
16Лукас Клостерманн
30Кристиан Гюнтер
23Марсель Хальстенберг
7Жонатан Шмид
8Амаду Айдара
19Яник Хаберер
66′
31Диего Демме
9Лукас Хелер
17Адемола Лукман
27Николас Хефлер
62′67′
7Марсель Забитцер
56′
4Нико Шлоттербек
18Кристофер Нкунку
34Лино Темпельман
34′
10Эмиль Форсберг
60′
32Винченцо Грифо
90+2′
9Юссуф Поульсен
11Лука Вальдшмидт
30′
11Тимо Вернер
70′
18Нильс Петерсен
20Матеус Кунья
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)24
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
9Фолы9
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХарм Осмерс(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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