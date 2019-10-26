«Лейпциг» после победы над «Зенитом» уступил «Фрайбургу» в бундеслиге
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Лейпциг», являющийся соперником
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Лейпциг», являющийся соперником
Встреча, прошедшая в субботу во Фрайбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Николас Хёфлер (45+2-я минута) и Нильс Петерсен (90), у «Лейпцига» отличился Лукас Клостерманн (90+3).
«Фрайбург» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице бундеслиги, «Лейпциг» с 15 баллами располагается на шестой строчке.
Первый матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лейпцигом» прошел 23 октября в Германии и завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1. Вторая встреча состоится 5 ноября в
|Кристиан Штрайх
|Юлиан Нагельсманн
|Николас Хефлер
|45+2′
|Лукас Клостерманн(Матеус Кунья)
|90+2′
|Нильс Петерсен(Винченцо Грифо)
|90′
|26
|Марк Флеккен
|1
|Петер Гулачи
|3
|Филипп Линхарт
|4
|Вилли Орбан
|23
|Доминик Хайнц
|5
|Дайот Упамекано
51′
|25
|Робин Кох
|16
|Лукас Клостерманн
|30
|Кристиан Гюнтер
|23
|Марсель Хальстенберг
|7
|Жонатан Шмид
|8
|Амаду Айдара
|19
|Яник Хаберер
66′
|31
|Диего Демме
|9
|Лукас Хелер
|17
|Адемола Лукман
|27
|Николас Хефлер
62′67′
|7
|Марсель Забитцер
56′
|4
|Нико Шлоттербек
|18
|Кристофер Нкунку
|34
|Лино Темпельман
34′
|10
|Эмиль Форсберг
60′
|32
|Винченцо Грифо
90+2′
|9
|Юссуф Поульсен
|11
|Лука Вальдшмидт
30′
|11
|Тимо Вернер
70′
|18
|Нильс Петерсен
|20
|Матеус Кунья
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|24
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Харм Осмерс(Германия)