«Лейпциг» после победы над «Зенитом» уступил «Фрайбургу» в бундеслиге

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу во Фрайбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Николас Хёфлер (45+2-я минута) и Нильс Петерсен (90), у «Лейпцига» отличился Лукас Клостерманн (90+3).

«Фрайбург» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице бундеслиги, «Лейпциг» с 15 баллами располагается на шестой строчке.