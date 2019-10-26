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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Леганес» одержал первую победу в чемпионате Испании, обыграв «Мальорку»

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Футболисты «Леганеса» прервали серию из девяти матчей без побед в чемпионате Испании, обыграв «Мальорку» в матче десятого тура.

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Субботняя игра в Леганесе завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 31-й минуте забил Мартин Брейтуэйт.

Следующий матч «Леганес» проведет 30 октября на выезде с мадридским «Реалом». «Мальорка» днем позже примет «Осасуну».

Леганес
1:0
Первый тайм: 1:0
Мальорка
Футбол, Испания, Тур 1026.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Butarque
Главные тренеры
Маурисио ПеллегриноВисенте Морено
Голы
Мартин Брэйтуэйт(Роберто Росалес)31′
Составы команд
1Иван Пичу Куэльяр
90+4′
1Мануэль Родригес Рейна
3Унаи Бустинса
2Хоан Састре
5Хонатан Кристиан Сильва
15Фран Гамес
16Роберто Росалес
71′
21Антонио Райльо
8Хосе Луис Ресио
24Мартин Вальент
14Кристиан Ривера
77′
8Сальва Севилья
7Мартин Брэйтуэйт
12Иддрису Баба
18Гвидо Каррильо
11Лаго Джуниор
22Димитриос Сиовас
56′59′
14Дани Родригес
59′
12Чидози Авазьем
26Такэфуса Кубо
6Роке Меса
79′
23Алейкс Фебас
68′
17Хави Эрасо
17Александр Трайковски
27Оскар Родригес
68′
22Анте Будимир
47′79′
10Хосе Арнаис
10Алекс Алегрия
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)9
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
19Фолы13
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭдуардо Прието Иглесиас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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