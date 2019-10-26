«Леганес» одержал первую победу в чемпионате Испании, обыграв «Мальорку»
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Футболисты «Леганеса» прервали серию из девяти матчей без побед в чемпионате Испании, обыграв «Мальорку» в матче десятого тура.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Футболисты «Леганеса» прервали серию из девяти матчей без побед в чемпионате Испании, обыграв «Мальорку» в матче десятого тура.
Субботняя игра в Леганесе завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 31-й минуте забил Мартин Брейтуэйт.
Следующий матч «Леганес» проведет 30 октября на выезде с мадридским «Реалом». «Мальорка» днем позже примет «Осасуну».
|Маурисио Пеллегрино
|Висенте Морено
|Мартин Брэйтуэйт(Роберто Росалес)
|31′
|1
|Иван Пичу Куэльяр
90+4′
|1
|Мануэль Родригес Рейна
|3
|Унаи Бустинса
|2
|Хоан Састре
|5
|Хонатан Кристиан Сильва
|15
|Фран Гамес
|16
|Роберто Росалес
71′
|21
|Антонио Райльо
|8
|Хосе Луис Ресио
|24
|Мартин Вальент
|14
|Кристиан Ривера
77′
|8
|Сальва Севилья
|7
|Мартин Брэйтуэйт
|12
|Иддрису Баба
|18
|Гвидо Каррильо
|11
|Лаго Джуниор
|22
|Димитриос Сиовас
56′59′
|14
|Дани Родригес
59′
|12
|Чидози Авазьем
|26
|Такэфуса Кубо
|6
|Роке Меса
79′
|23
|Алейкс Фебас
68′
|17
|Хави Эрасо
|17
|Александр Трайковски
|27
|Оскар Родригес
68′
|22
|Анте Будимир
47′79′
|10
|Хосе Арнаис
|10
|Алекс Алегрия
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|19
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Эдуардо Прието Иглесиас(Испания)