Брестское «Динамо» обыграло футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» одержали волевую победу в гостевом матче чемпионата Беларуси с «Гомелем», сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» одержали волевую победу в гостевом матче чемпионата Беларуси с «Гомелем», сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме лидеры первенства имели некоторое преимущество, но реализовать его не смогли. А вот одна из острых контратак хозяев на 34-й минуте завершилась назначением пенальти, и лучший бомбардир «Гомеля» Виталий Квашук открыл счет. Через 15 минут после начала второго тайма Павел Нехайчик сравнял результат, а на 72-й минуте игры Алексей Хобленко поставил победную точку — 2:1 в пользу «Динамо».
Результаты других матчей 26-го тура: «Неман» (Гродно) — «Минск» — 1:0, «Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Минск) — 3:3, «Слуцк» — «Славия» — 0:0. Позже футболисты «Ислочи» встретятся с могилевским клубом «Дняпро».
Центральный матч 26-го тура пройдет 27 октября в Солигорске, где местный «Шахтер» примет борисовский БАТЭ. Также в воскресенье футболисты «Витебска» примут на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 67 очков (26 матчей), БАТЭ — 57 (24), «Шахтер» — 54 (24), «Динамо» (Минск) — 46 (25), «Ислочь» — 41 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (25). Внизу турнирной таблицы, кроме завершившего сезон минского «Торпедо», «Гомель» — 20 очков (25), «Энергетик-БГУ» — 23 (26) и «Дняпро» — 23 (24).