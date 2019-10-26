Брестское «Динамо» обыграло футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси

В первом тайме лидеры первенства имели некоторое преимущество, но реализовать его не смогли. А вот одна из острых контратак хозяев на 34-й минуте завершилась назначением пенальти, и лучший бомбардир «Гомеля» Виталий Квашук открыл счет. Через 15 минут после начала второго тайма Павел Нехайчик сравнял результат, а на 72-й минуте игры Алексей Хобленко поставил победную точку — 2:1 в пользу «Динамо».