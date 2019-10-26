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21:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболисты начали радоваться незабитому голу и пропустили

Игроки «Хайдука» воспользовались замешательством футболистов «Славена Белуло» и забили гол в матче чемпионата Хорватии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Nogomet+.

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На 74-й минуте футболисты «Славена Белуло» посчитали, что сумели забить гол. Однако мяч после дальнего удара хавбека Неманьи Главчича не пересек линию ворот. Рефери не остановил игру, а футболисты «Хайдука» организовали контратаку. В результате Йосип Юранович поразил уже пустые ворота.

Встреча закончилась победой «Хайдука» со счетом 2:0. После 13 матчей команда лидирует в чемпионате Хорватии, опережая «Динамо Загреб».

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