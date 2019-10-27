«Интер» сыграл вничью с «Пармой» в 9-м туре чемпионата Италии
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Футболисты «Интера» сыграли вничью с «Пармой» в домашнем матче девятого тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Футболисты «Интера» сыграли вничью с «Пармой» в домашнем матче девятого тура чемпионата Италии.
Субботняя игра в Милане завершилась со счетом 2:2. Голы в составе «Интера» забили Антонио Кандрева (23-я минута) и Ромелу Лукаку (51). У «Пармы» отличились Янн Карамо (26) и Жервиньо (30).
Следующий матч «Интер» проведет 29 октября на выезде против «Брешии». «Парма» в этот же день примет «Верону».
|Антонио Конте
|Роберто Д`Аверса
|Антонио Кандрева
|23′
|Янн Карамо
|26′
|Ромелу Лукаку(Антонио Кандрева)
|51′
|Жерве Яо Куасси Жервинью(Янн Карамо)
|30′
|1
|Самир Ханданович
|1
|Луиджи Сепе
88′
|34
|Кристиано Бираги
|2
|Симоне Якопони
|37
|Милан Шкриньяр
|3
|Кастриот Дермаку
|95
|Алессандро Бастони
|36
|Маттео Дармиан
90′
|23
|Николо Барелла
13′
|10
|Эрнани
|77
|Марсело Брозович
|21
|Маттео Скоццарелла
|9
|Ромелу Лукаку
|33
|Юрай Куцка
|87
|Антонио Кандрева
44′
|44
|Деян Кулушевски
|2
|Диего Годин
66′
|28
|Риккардо Гальоло
66′
|6
|Стефан де Фрай
|97
|Джузеппе Пеццелла
|5
|Роберто Гальярдини
84′
|7
|Янн Карамо
71′
|16
|Маттео Политано
|93
|Маттиа Спрокати
|10
|Лаутаро Мартинес
73′
|27
|Жерве Яо Куасси Жервинью
84′
|30
|Себостьяно Эспозито
81′
|17
|Антонино Барилла
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|28
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Киффи(Италия)