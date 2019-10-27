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26 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Интер» сыграл вничью с «Пармой» в 9-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Футболисты «Интера» сыграли вничью с «Пармой» в домашнем матче девятого тура чемпионата Италии.

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Субботняя игра в Милане завершилась со счетом 2:2. Голы в составе «Интера» забили Антонио Кандрева (23-я минута) и Ромелу Лукаку (51). У «Пармы» отличились Янн Карамо (26) и Жервиньо (30).

Следующий матч «Интер» проведет 29 октября на выезде против «Брешии». «Парма» в этот же день примет «Верону».

Интер
2:2
Первый тайм: 1:2
Парма
Футбол, Италия, Тур 926.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеРоберто Д`Аверса
Голы
Антонио Кандрева23′
Янн Карамо26′
Ромелу Лукаку(Антонио Кандрева)51′
Жерве Яо Куасси Жервинью(Янн Карамо)30′
Составы команд
1Самир Ханданович
1Луиджи Сепе
88′
34Кристиано Бираги
2Симоне Якопони
37Милан Шкриньяр
3Кастриот Дермаку
95Алессандро Бастони
36Маттео Дармиан
90′
23Николо Барелла
13′
10Эрнани
77Марсело Брозович
21Маттео Скоццарелла
9Ромелу Лукаку
33Юрай Куцка
87Антонио Кандрева
44′
44Деян Кулушевски
2Диего Годин
66′
28Риккардо Гальоло
66′
6Стефан де Фрай
97Джузеппе Пеццелла
5Роберто Гальярдини
84′
7Янн Карамо
71′
16Маттео Политано
93Маттиа Спрокати
10Лаутаро Мартинес
73′
27Жерве Яо Куасси Жервинью
84′
30Себостьяно Эспозито
81′
17Антонино Барилла
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
28Удары (всего)12
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
11Угловые4
9Фолы11
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Киффи(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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