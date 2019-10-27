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26 октября, источник: Sport24

Пулишич — новый король «Челси». Хотя обычно он даже в старте не выходит

Хет-трик в гостевой игре с «Бернли».

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Для «Челси» Фрэнка Лэмпарда любой матч — тест. Лондонцы больше не топ-команда с топовым составом. Теперь это фабрика молодых талантов. Они способны здесь и сейчас добиваться неплохих результатов. Но нестабильны и точно не выиграют золото. Потолок «Челси» — место в первой четверке АПЛ.

И то это адски сложная миссия.

Сегодня была чуть полегче — гостевой матч с «Бернли». Но даже для «Ман Сити» и «Ливерпуля» это напряженная командировка. У Шона Дайша винтажная, олдскульная британская команда: куча борьбы, кроссов, жестких стыков и громилы-форварды впереди. Минимум креатива, максимум мужественности. С такой смесью всегда справится тяжело. Особенно молодым пацанам.

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Трем из четырех атакующих игроков «Челси», которые вышли в основе, не больше 22 лет. Абрахам (22), Маунт (20) и Пулишич (21) должны были создавать моменты. Ну, был еще и старина Виллиан — ему 31. Самый настоящий пенсионер.

Но сегодня лондонский бойзбэнд был прекрасен. Сложный выезд превратил в простой. Еще в первом тайме «Челси» отгрузил «Бернли» двушку — оба мяча забил американец Пулишич. После перерыва малыши Фрэнки сочинили еще пару голов — 4:0. Правда, в самой концовке умудрились пропустить сразу два — и формально не разгромили соперника, 4:2.


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Все равно «Челси» выдал очень убедительный перфоманс. Четыре в этом сезоне «Бернли» не пропускал ни от кого — «Ливерпуль» забил три. В атаке «Челси» смотрелся очень мощно: топовый темп, грамотные решения, четкий финишинг. MVP матча — Пулишич, у него хет-трик.

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При том, что обычно Кристиан…

Не выходит в стартовом составе. Хотя «Челси», еще по ходу прошлого сезона, выкупил американца у дортмундской «Боруссии» за очень серьезную сумму — 64 миллиона евро. Казалось, Пулишич с таким ценником обязан играть в основе клуба, где вообще нет звезд нападения. А есть только молодняк и Виллиан с Жиру.

Но Пулишич не впечатлял на старте сезона. Ноль голов, пара ассистов в АПЛ и вообще довольно пассивная игра. В итоге Лэмпард усадил парня на банку. Сегодняшний старт — первый для Пулишича с 31 августа.

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Лэмпард много раз говорил, что «Кристиан еще получит много шансов». Но честно признавался: «Ему надо больше работать. Доказывать, что он достоин места в основе». Сам Пулишич жаловался, что «американцам вообще тяжело в европейском футболе».

Но сегодня было легко. И сегодня Пулишич точно был достоин места в основе. Разовая ли это акция или у «Челси» скоро появится топ-игрок — вот в чем вопрос. 64 миллиона Пулишичу пора бы и отрабатывать. Сегодня — только первый шаг.

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Пулишич — первый американец в истории, забивший за «Челси». А автор хет-трика в АПЛ, за любую команду, — второй. До него трешку из граждан США отгружал только Клинт Демпси, в «Фулхэме».

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У Пулишича получился «идеальный хет-трик» — он забил левой ногой, правой и головой. Что может быть круче?

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Бернли
2:4
Первый тайм: 0:2
Челси
Футбол, Англия, Тур 1026.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Turf Moor
Главные тренеры
Шон ДайчФрэнк Лэмпард
Голы
Джей Родригес(Роберт Брэйди)86′
Кристиан Пулишич21′
Дуайт Макнейл(Роберт Брэйди)89′
Кристиан Пулишич(Виллиан)45′
Кристиан Пулишич(Мэйсон Маунт)56′
Виллиан(Тэмми Абрахам)58′
Составы команд
1Ник Поуп
1Кепа Аррисабалага
2Мэттью Лоутон
15Курт Зума
5Джеймс Тарковски
28Сесар Аспиликуэта
6Бен Ми
29Фикайо Томори
23Эрик Питерс
67′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
4Джек Корк
17Матео Ковачич
18Эшли Уэствуд
19Мэйсон Маунт
11Дуайт Макнейл
22Кристиан Пулишич
19Джей Родригес
3Маркос Алонсо
63′
13Джефф Хендрик
65′84′
24Рис I Джеймс
12Роберт Брэйди
90+2′
9Тэмми Абрахам
70′
10Эшли Барнс
63′
18Оливье Жиру
27Матей Выдра
10Виллиан
53′72′
20Каллум Хадсон-Одои
77′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)16
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
7Фолы8
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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