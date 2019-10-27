Пулишич — новый король «Челси». Хотя обычно он даже в старте не выходит

Для «Челси» Фрэнка Лэмпарда любой матч — тест. Лондонцы больше не
И то это адски сложная миссия.
Сегодня была чуть полегче — гостевой матч с «Бернли». Но даже для «Ман Сити» и «Ливерпуля» это напряженная командировка. У Шона Дайша винтажная, олдскульная британская команда: куча борьбы, кроссов, жестких стыков и
Трем из четырех атакующих игроков «Челси», которые вышли в основе, не больше 22 лет. Абрахам (22), Маунт (20) и Пулишич (21) должны были создавать моменты. Ну, был еще и старина Виллиан — ему 31. Самый настоящий пенсионер.
Но сегодня лондонский бойзбэнд был прекрасен. Сложный выезд превратил в простой. Еще в первом тайме «Челси» отгрузил «Бернли» двушку — оба мяча забил американец Пулишич. После перерыва малыши Фрэнки сочинили еще пару голов — 4:0. Правда, в самой концовке умудрились пропустить сразу два — и формально не разгромили соперника, 4:2.
Все равно «Челси» выдал очень убедительный перфоманс. Четыре в этом сезоне «Бернли» не пропускал ни от кого — «Ливерпуль» забил три. В атаке «Челси» смотрелся очень мощно: топовый темп, грамотные решения, четкий финишинг. MVP матча — Пулишич, у него
При том, что обычно Кристиан…
Не выходит в стартовом составе. Хотя «Челси», еще по ходу прошлого сезона, выкупил американца у дортмундской «Боруссии» за очень серьезную сумму — 64 миллиона евро. Казалось, Пулишич с таким ценником обязан играть в основе клуба, где вообще нет звезд нападения. А есть только молодняк и Виллиан с Жиру.
Но Пулишич не впечатлял на старте сезона. Ноль голов, пара ассистов в АПЛ и вообще довольно пассивная игра. В итоге Лэмпард усадил парня на банку. Сегодняшний старт — первый для Пулишича с 31 августа.
Лэмпард много раз говорил, что «Кристиан еще получит много шансов». Но честно признавался: «Ему надо больше работать. Доказывать, что он достоин места в основе». Сам Пулишич жаловался, что «американцам вообще тяжело в европейском футболе».
Но сегодня было легко. И сегодня Пулишич точно был достоин места в основе. Разовая ли это акция или у «Челси» скоро появится
Пулишич — первый американец в истории, забивший за «Челси». А автор
У Пулишича получился «идеальный хет-трик» — он забил левой ногой, правой и головой. Что может быть круче?
|Шон Дайч
|Фрэнк Лэмпард
|Джей Родригес(Роберт Брэйди)
|86′
|Кристиан Пулишич
|21′
|Дуайт Макнейл(Роберт Брэйди)
|89′
|Кристиан Пулишич(Виллиан)
|45′
|Кристиан Пулишич(Мэйсон Маунт)
|56′
|Виллиан(Тэмми Абрахам)
|58′
|1
|Ник Поуп
|1
|Кепа Аррисабалага
|2
|Мэттью Лоутон
|15
|Курт Зума
|5
|Джеймс Тарковски
|28
|Сесар Аспиликуэта
|6
|Бен Ми
|29
|Фикайо Томори
|23
|Эрик Питерс
67′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|4
|Джек Корк
|17
|Матео Ковачич
|18
|Эшли Уэствуд
|19
|Мэйсон Маунт
|11
|Дуайт Макнейл
|22
|Кристиан Пулишич
|19
|Джей Родригес
|3
|Маркос Алонсо
63′
|13
|Джефф Хендрик
65′84′
|24
|Рис I Джеймс
|12
|Роберт Брэйди
90+2′
|9
|Тэмми Абрахам
70′
|10
|Эшли Барнс
63′
|18
|Оливье Жиру
|27
|Матей Выдра
|10
|Виллиан
53′72′
|20
|Каллум Хадсон-Одои
77′
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)